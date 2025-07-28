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Ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом: Украину накрывает мощный циклон

Ангелина Подвысоцкая
28 июля 2025, 19:05
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Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +14 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 29 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 29 июля
  • Когда температура воздуха повысится до +38 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди, град и шквалы

Погода в Украине 29 июля будет штормовой. Регионы будут под влиянием циклона. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве областей - І уровень опасности. Там ожидаются сильные грозовые дожди, град и шквалы - 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

В южных, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода 29 июля
Прогноз погоды в Украине на 29 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 29 июля из-за циклона будет неустойчивая дождливая погода в западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Винницкой областях. Там будут дожди с грозами.

На юге будет жарче всего. Температура воздуха повысится до +36 градусов. На западе будет прохладнее всего - 16-18 градусов тепла. Во время ливня возможны сильные грозы, град и шквалы.

30-31 июля внезапно придет похолодание. На юге жара ослабнет 31 июля. Ожидается, что на территории южных, восточных и Днепропетровской областей жара ослабнет только 8-9 августа.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 29 июля

В Украине 29 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют значительные дожди с грозами в Украине, кроме большинства районов Левобережья. Ветер будет юго-восточный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях будут град и шквалы 15-20 м/с.

"Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 14-19°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 27-32°, на юге и юго-востоке страны сильная жара 35-38°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +38

По данным meteoprog, 29 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +22...38 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +14...+21 градуса.

погода 29 июля
Прогноз погоды в Украине на 29 июля / фото: meteoprog

Погода 29 июля в Киеве

В Киеве 29 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 18-23°, днем 27-32°; в Киеве ночью около 20°, днем 28-30°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 29 июля
Прогноз погоды в Украине на 29 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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