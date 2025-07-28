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Украину "трусит" затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
28 июля 2025, 23:31
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Эта магнитная буря будет такой мощности, что может повлиять на ваше самочувствие.
магнитная буря
В Украине затягивается магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Она будет такой мощной, что даже может негативно повлиять на здоровье. Об этом сообщает meteoagent.

Мощная магнитная буря ворвалась в страну 22 июля. Тогда её мощность была на уровне 5-ти баллов. Уже на следующий день она стала еще сильнее. 23-24 июля страну "трусила" 6-балльная буря.

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25 июля буря стала слабее и опустилась до 4-х баллов. Однако расслабляться было рано, ведь уже на следующий день Украину снова атаковала мощная буря. Её мощность 26 и 27 июля была на уровне 5-ти баллов.

Стоит отметить, что эта магнитная буря пойдет на спад, но она затянется. 28 июля она станет почти 4-балльной, после чего опустится до 3-х баллов. На таком же уровне она будет и 30 июля.

магнитная буря
В Украине затягивается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С. Сообщается, что 29 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 39 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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