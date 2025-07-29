Погода станет еще хуже и накроет похолодание: где влупит +12

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 30 июля
- Когда температура воздуха опустится до +12 градусов
- В каких областях будут грозовые дожди, град и шквалы
Погода в Украине 30 июля будет штормовой. Регионы будут под влиянием циклона. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве областей - І уровень опасности. Там ожидаются сильные грозовые дожди, град и шквалы - 15-20 м/с.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 30 июля будут грозовые дожди на севере и в центральных областях. В западных областях возможны локальные дожди. На территории южных областях будут дожди с грозами ближайшей ночью.
На востоке и на Днепропетровщине продержится жара - до +35 градусов. На территории других областей будет 21-26 градусов тепла. В Киеве будет свежая погода, а к вечеру сильно похолодает.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 30 июля
В Украине 30 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют значительные дожди с грозами во многих областях Украины. Ветер будет северо-западный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В большинстве центральных областей будут град и шквалы 15-20 м/с.
"Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 14-19°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 26-31°, на востоке и юго-востоке страны сильная жара 35-38°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +37
По данным meteoprog, 30 июля в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +20...37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+21 градуса.
Погода 30 июля в Киеве
В Киеве 30 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют значительный дождь с грозой. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
"Температура ночью 14-19°, днем 20-25°; в Киеве ночью 17-19°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.
Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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