Рыба плавает по улицам, во дворах 'море': что натворила непогода в пяти областях Украины

Наиболее сокрушительные последствия зафиксированы в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой области.

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Экстремальная непогода наделала беды в нескольких областях / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Что известно:

Несколько областей Украины накрыла сильная гроза со шквалами

Больше всего пострадали Ровенская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области

Подтопления зафиксированы в городах Ровно, Звягель, Вишневец и Шаргород

Во вторник, 29 июля, несколько областей Украины накрыла сильная непогода, которая принесла ливни со шквалами. В результате непогоды были повалены деревья, затоплены улицы и подтоплены подвалы и дворы жилых домов. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

По информации спасателей, больше всего пострадали Ровенская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области. Спасатели работали над откачкой воды из подтопленных подвалов, дворов и домов, убирали поваленные деревья и оказывали помощь местным жителям.

видео дня

В Житомире после мощной грозы улицы города превратились в реки, а местные жители заметили, как рыбы плавают прямо на дорогах. Жители города даже передвигаются на надувных матрасах и детских кругах.

Подтопление было зафиксировано в городах Ривне, Звягель, Вишневец и Шаргород. Из-за непогоды более 120 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях остались без электроснабжения.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. По данным ГСЧС, пострадавших нет.

Смотрите видео потопа в Житомире:

Вода после грозы на улицах Житомира / Фото: скриншот

Опасные метеорологические явления в Украине

Укргидрометцентр предупредил, что 30 июля на большинстве территории Украины, за исключением запада, крайнего востока и Крыма, ожидаются грозы. Особенно интенсивные дожди прогнозируются в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем возможен град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды для Киева и области

В среду, 30 июля, в Киевской области и столице ожидается облачная погода с прояснениями. Также прогнозируют значительный дождь и грозу.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 14-19 градусов, в Киеве 17-19 градусов. Днем потеплеет до 20-25 градусов, а в Киеве - до 21-23 градусов.

Кроме этого, на Киевщине возможны опасные метеорологические явления. Из-за грозы объявлен І уровень опасности (желтый).

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 30 июля в Украине ожидаются грозовые дожди на севере (кроме Сумщины) и в центральных областях. На западе преимущественно без осадков.

Также 2 августа 2027 года состоится одно из самых продолжительных полных солнечных затмений XXI века - оно продлится рекордные 6 минут и 22 секунды, став самым длинным на суше между 2009 и 2114 годами. Это явление получило название "Великое затмение Северной Африки".

Как сообщал Главред, Украину атаковала сильная магнитная буря, которая продлится несколько дней и может повлиять на здоровье. К концу июля интенсивность снизится до 3-4 баллов.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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