Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

Руслана Заклинская
29 июля 2025, 21:52
3964
Наиболее сокрушительные последствия зафиксированы в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой области.
Рыба плавает по улицам, во дворах 'море': что натворила непогода в пяти областях Украины
Экстремальная непогода наделала беды в нескольких областях / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Что известно:

  • Несколько областей Украины накрыла сильная гроза со шквалами
  • Больше всего пострадали Ровенская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области
  • Подтопления зафиксированы в городах Ровно, Звягель, Вишневец и Шаргород

Во вторник, 29 июля, несколько областей Украины накрыла сильная непогода, которая принесла ливни со шквалами. В результате непогоды были повалены деревья, затоплены улицы и подтоплены подвалы и дворы жилых домов. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

По информации спасателей, больше всего пострадали Ровенская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области. Спасатели работали над откачкой воды из подтопленных подвалов, дворов и домов, убирали поваленные деревья и оказывали помощь местным жителям.

видео дня

В Житомире после мощной грозы улицы города превратились в реки, а местные жители заметили, как рыбы плавают прямо на дорогах. Жители города даже передвигаются на надувных матрасах и детских кругах.

  • Последствия непогоды в Украине
    Последствия непогоды в Украине Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия непогоды в Украине
    Последствия непогоды в Украине Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия непогоды в Украине
    Последствия непогоды в Украине Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия непогоды в Украине
    Последствия непогоды в Украине Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия непогоды в Украине
    Последствия непогоды в Украине Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия непогоды в Украине
    Последствия непогоды в Украине Фото: ГСЧС Украины

Подтопление было зафиксировано в городах Ривне, Звягель, Вишневец и Шаргород. Из-за непогоды более 120 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях остались без электроснабжения.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. По данным ГСЧС, пострадавших нет.

Смотрите видео потопа в Житомире:

Рыба плавает по улицам, во дворах 'море': что натворила непогода в пяти областях Украины
Вода после грозы на улицах Житомира / Фото: скриншот

Опасные метеорологические явления в Украине

Укргидрометцентр предупредил, что 30 июля на большинстве территории Украины, за исключением запада, крайнего востока и Крыма, ожидаются грозы. Особенно интенсивные дожди прогнозируются в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем возможен град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Рыба плавает по улицам, во дворах 'море': что натворила непогода в пяти областях Украины
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды для Киева и области

В среду, 30 июля, в Киевской области и столице ожидается облачная погода с прояснениями. Также прогнозируют значительный дождь и грозу.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 14-19 градусов, в Киеве 17-19 градусов. Днем потеплеет до 20-25 градусов, а в Киеве - до 21-23 градусов.

Кроме этого, на Киевщине возможны опасные метеорологические явления. Из-за грозы объявлен І уровень опасности (желтый).

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 30 июля в Украине ожидаются грозовые дожди на севере (кроме Сумщины) и в центральных областях. На западе преимущественно без осадков.

Также 2 августа 2027 года состоится одно из самых продолжительных полных солнечных затмений XXI века - оно продлится рекордные 6 минут и 22 секунды, став самым длинным на суше между 2009 и 2114 годами. Это явление получило название "Великое затмение Северной Африки".

Как сообщал Главред, Украину атаковала сильная магнитная буря, которая продлится несколько дней и может повлиять на здоровье. К концу июля интенсивность снизится до 3-4 баллов.

Читайте также:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погода станет еще хуже и накроет похолодание: где влупит +12

Погода станет еще хуже и накроет похолодание: где влупит +12

22:34Синоптик
Кремль получает жесткий ультиматум: почему Трамп сократил срок с 50 до 10 дней

Кремль получает жесткий ультиматум: почему Трамп сократил срок с 50 до 10 дней

21:57Война
Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

21:52Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

Нашествие саранчи в Украине: если привлечь одну птицу, урожай будет спасен

Последние новости

22:34

Погода станет еще хуже и накроет похолодание: где влупит +12

21:57

Кремль получает жесткий ультиматум: почему Трамп сократил срок с 50 до 10 дней

21:52

Почему кот царапает мебель: что стоит за этим поведением

21:52

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях УкраиныФотоВидео

21:05

Над островом подняли флаг Украины: воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косеВидео

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и градеПогода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде
20:58

Напряжение растет: Сырский раскрыл, что задумал противник на Запорожском направлении

20:55

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

20:12

РФ нафантазировала "секретные выборы президента Украины" в Альпах - ответ ГУРФото

20:10

Украина и мир погрузятся на 6 минут в темноту: что произойдет и есть ли опасность

Реклама
19:58

Мелкий жест мог навлечь беду: почему нельзя передавать ничего через порог

19:27

Когда священник может рассказать чужую исповедь: отец Филюк назвал единственный случайВидео

19:24

Любимцы финансовой Фортуны: кому из знаков в августе повезет с деньгами

19:09

Кара Божья или нечто большее: что говорит Библия о саранче и ее предназначении

19:00

Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войнымнение

18:54

Новые условия службы для мужчин 60+: юрист разъяснила, где и как они будут служить

18:46

РФ может использовать термобарическое оружиемнение

18:45

"Дроны Италмас - настоящая беда": украинский город в большой опасности

18:43

Почему Полтава так называется: историки нашли ответ, который разгадывали веками

18:39

"Избаловала любовью и нежностью": Денисенко впервые подтвердила развод публично

18:17

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к важным переменам

Реклама
18:11

Оккупационная власть надоела: в Донецке поднялся бунт, что требуют люди

18:10

"Путин страдает от приступа дежавю": какое единственное решение Трампа повлияет на диктатора

18:01

Начнется "белая полоса": что обязательно нужно сделать 30 июля, приметы

17:52

"Просил его бросить": генерал рассказал о ранении и спасении Буданова

17:36

Враг возле города: в РВА заявили о сложной ситуации на горячем направлении

17:35

Ультиматум Трампа Путину: у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат

17:14

Часть украинских беженцев в Германии может остаться без выплат: что произошло

16:52

Россияне снимали скальп: мать модели Ковальчук раскрыла жуткие подробности дела

16:51

Что больше всего любит саранча: ТОП-5 растений, которые она уничтожает первыми

16:44

РФ собственного ВПК недостаточно: разведка сообщила о привлечении еще одной страны

16:42

Доллар и евро рванули в крутое пике - новый курс валют

16:22

Где число 787: только самым внимательным удастся ее заметить за 7 секунд

16:14

РФ ударила из РСЗО в ходе раздачи помощи на Харьковщине: много погибших и раненых

16:00

Украина может только через год накопить важное оружие: о чем идет речь

15:59

Независимость в ритме украинских хитов: телеканал ТЕТ покажет большой праздничный концерт ко Дню Независимости Music Box Fest

15:55

Украине передадут новое высокоточное оружие: как это повлияет на ситуацию на фронте

15:52

Зубная паста - от мозга мышей до фторированных гелей: как чистили зубы тысячелетиями

15:40

Пауки в доме могут быть нашими помощниками: ученый рассказала секрет

15:40

Украинцам будут компенсировать стоимость продуктов: как получить выплату

15:27

"Хотели увидеть мертвым": командир "Волков Да Винчи" рассказал о покушении ФСБ

Реклама
15:20

Когда выкапывать свеклу по лунному календарю в 2025 году — благоприятные дни

15:08

"Зарабатывал деньги, а жил в Германии": Олег Винник разоткровенничался о "поддержке" Украины

15:04

В Украине из обращения исчезнет еще одна монета: названа причина и номинал

15:02

В Украине кардинально изменились правила сдачи на права: что ждет водителей

14:54

"У него кровь под ногтями": в Сенате пригрозили мощным ударом "мяснику"-Путину

14:53

Могут спровоцировать бунт в РФ: пропагандисты испугались атак украинских дронов

14:25

Дожди с грозой накроют Украину: жителей нескольких областей предупредили о сильных осадках

14:15

Была на 7 месяце беременности: ракетный удар РФ унес жизнь 23-летней женщины

14:11

Стоимость базового продукта побьет рекорд: на сколько подскочит цена в августе

14:02

У Путина нагло ответили на ультиматум Трампа: Ермак раскрыл цель Кремля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять