Дожди с грозой накроют Украину: жителей нескольких областей предупредили о сильных осадках

Погодные условия будут дождливыми в ряде областей Украины, отметила синоптик. Также она сказала, когда похолодает.

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Погода в Украине - дожди с грозой накроют Украину/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 30 июля

Где будут идти дожди с грозами

Когда будет похолодание

Погода в Украине в среду, 30 июля, отметится грозовыми дождями на севере (но кроме Сумщины) и в центральных областях.

В западных областях преимущественно осадков не ожидается, разве что возможны какие-то локальные дожди. В южной части дождь с грозой ожидается только ближайшей ночью кое-где в Одесской и Николаевской областях.

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На востоке будет сухо и жарко. Жара в среду побудет на востоке, юго-востоке и на Днепропетровщине, там ожидается температура воздуха +30...+35 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины после прохождения атмосферных фронтов температура воздуха снизится, в течение дня предполагается +21...+26 градусов.

"Из-за контрастов температуры и атмосферного давления северо-западный ветер будет порывистым, осторожно", - предупредила она.

Погода в Украине 30 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 30 июля

В Киеве также завтра, 30-го июля, в течение дня температура воздуха снизится до +21...+23 градусов.

"Однако, чтобы мы не очень здесь расслаблялись, завтра в столице ожидается также и дождь с грозой. Повторяю - 30-го июля в Киеве будет свежая погода, а вечером, около 20-ти часов, даже прохладная. Дождь, между прочим, завтра вечером менее вероятен", - отметила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

В Украине скоро немного спадет жара

В ближайшей перспективе жара "присядет" даже на юге и востоке Украины, от нынешних +35 до +28...+32 градусов. Только Луганщина удержится в сильно жаркой погоде.

"Однако лето еще продолжается, даже июль на календаре, поэтому говорить о решительном утолении жары еще не приходится", - добавила синоптик.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, будут грозы, град, шквалы и температура +16 - стало известно, когда в Украине резко похолодает. Украину вместе с дождями накроет серьезное похолодание - синоптик сказала, когда это произойдет.

Как ранее сообщал Главред, ударит +14 и будут лить сильные ливни с градом - Украину накрывает мощный циклон. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +14 градусов.

Также ранее сообщалось, что Украину ждет самый жаркий день - синоптик назвала дату. Когда в Украине ждать температуру до +40 градусов, рассказала синоптик Наталья Птуха.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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