Украину ждет самый жаркий день: синоптик назвала дату

Когда в Украине ждать температуры до +40 градусов, рассказала синоптик Наталья Птуха.

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Погода в Украине - когда ждать жары / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни очень неустойчивая. В некоторых регионах похолодание и дожди, а в других регионах Украины - сильная жара.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для Главреда рассказала, когда ждать самый жаркий день недели.

"Ближайшие двое суток 29-30 июля ночью во многих областях ожидается от +18 +23, в день +27 +32. На юге и востоке остается сильная жара, там будет +35 +38 в дневные часы", - отметила Птуха.

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По прогнозу синоптика, в западных областях, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях, 30 июля будет незначительное похолодание - ночью будет уже +14 +19, а днем - +20 +25.

"То есть за счет этих атмосферных фронтов произойдет определенный заток более свежей воздушной массы, а температура снизится, в том числе, и на Киевщине", - отметила синоптик.

Когда ударит сильная жара в Украине

"Начиная с 1-2 августа в юго-восточных областях снова прогнозируем сильную жару +35 +38. На остальной территории Украины ожидаем от +28 до +34. Несколько свежее будет в западных и северных областях, там прогнозируем +21 +27", - отметила синоптик.

Погода на 2 тижні на Півдні України / meteoprog.com

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, синоптик сказала, когда ждать смены погоды. 28 июля, в некоторых регионах Украины пройдут грозы и местами возможен град.

Также ранее сообщалось, что грозовой циклон надвигается на Украину - в каких областях будет опасная погода. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

Напомним, в конце июля ударит сильная магнитная буря. Землю накроют магнитные бури в конце второго месяца июля, что может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей.

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