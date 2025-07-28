Максимальное внимание к своему здоровью: в конце июля ударит сильная магнитная буря

Главное:
- Как магнитные бури повлияют на самочувствие с 28 июля по 1 августа
- В какой день надо быть особенно осторожными
В период с 28 июля по 1 августа ожидается повышенная геомагнитная активность, что может сказаться на самочувствии чувствительных людей. По данным космической обсерватории NOAA, предупреждают о сложной магнитной обстановке в эти дни, которая способна провоцировать головные боли, проблемы со сном и общее недомогание.
Прогноз на ближайшие дни:
- 28 июля (понедельник) - умеренная буря (уровень G1)
- 29 июля (вторник) - сильная буря (уровень G2), самый высокий пик активности
- 30 июля (среда) - снова умеренная буря (G1)
- 31 июля - 1 августа - более слабые, но все еще ощутимые геомагнитные возмущения, возможны отдельные локальные вспышки
Особенно внимательными стоит быть 29 июля, ведь в этот день возможны резкие изменения артериального давления, снижение концентрации внимания и проблемы со сном.
Стоит указать, что эти явления вызываются солнечными вспышками и корональными выбросами (CME), которые выбрасывают мощные потоки заряженных частиц. Когда они достигают Земли, начинают влиять на ее магнитное поле. При значениях индекса K выше 5 (соответствует уровню G2) магнитная буря считается мощной и потенциально опасной для здоровья.
Кто страдает больше всего от магнитных бурь?
Как сообщал Главред, магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:
- Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.
- Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.
- Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.
- Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.
- Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.
- Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.
- Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.
К слову, ранее предупреждалось, что Украину "накроет" красный уровень магнитной бури.
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Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.
Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.
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