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Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде

Мария Тупик
28 июля 2025, 17:50
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Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала детальный прогноз погоды в Украине на начало августа.
Погода в Украине на август - прогноз
Погода в Украине на август - прогноз / Главред

Конец июля и начало августа в Украине в синоптическом плане будет достаточно контрастным, с перепадом температур, сильной жарой и дождями в Украине.

В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентр Наталья Птуха рассказала, где ждать сильной жары до +38, когда в Украине опрекратятся дожди, и какой будет первая декада августа.

Значительную часть Украины накрыли мощные дожди, грозы и молнии. Сколько еще может продержаться такая погода?

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Сейчас на многие регионы Украины влияет активный атмосферный фронт, но в целом погода в нашей стране достаточно разнообразна.

Как и на протяжении всего июля, у нас сохранялись контрасты. Поэтому до среды, 30 июля, активный атмосферный фронт будет обусловливать неустойчивую погоду в большинстве областей, кроме востока и юго-востока.

В большинстве областей ожидаются различной интенсивности дожди с грозами. Кое-где будет град, шквалистое усиление ветра - соответственно колебания давления и влажности.

Если говорить подробнее об осадках, уже завтра, 29 июля, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой области, а также в Одесской, возможны значительные дожди. На это стоит обратить внимание. В большинстве центральных областей, включая Одесскую и Николаевскую, стоит ожидать усиления ветра во время гроз. В отдельных районах ожидается град.

А уже 31 июля дождей будет меньше. Рассчитываем только на кратковременные грозовые дожди, местами на севере и востоке страны. Атмосферные фронты постепенно будут отступать, поэтому осадков станет меньше.

Погода в Украине на начало августа
Погода в Украине на начало августа / Укргидрометцентр

Какой температуры ожидать в Украине в эти дни, будет ли похолодание?

Что касается температуры, у нас много градаций, много распределений, поэтому сохраняются контрасты. Ближайшие двое суток ночью во многих областях ожидается от +18 +23, в день +27 +32.

На юге и востоке остается сильная жара, там будет +35 +38 в дневные часы. Зато в западных областях, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях, 30 июля будет ночью будет уже +14 +19, а днем - +20 +25. То есть за счет этих атмосферных фронтов произойдет определенный заток более свежей воздушной массы, а температура снизится, в том числе, и на Киевщине.

Когда в Украине похолодает
Когда в Украине похолодает / Укргидрометцентр

31 июля температурный фон начнет постепенно выравниваться, но ночью останется +12 +19. До +23 ожидается лишь на юге и востоке. Днем на западе и в северных областях немножко повысится температура - там будет от +22 +27, на остальных территориях прогнозируется от +27 +34. То есть на юге и востоке сильная жара отступит хотя бы на один-два дня.

Но это не надолго. Начиная с 1-2 августа в юго-восточных областях снова прогнозируем сильную жару +35 +38. На остальной территории Украины ожидаем от +28 до +34. Несколько свежее будет в западных и северных областях, там прогнозируем +21 +27.

Какой погоды в Украине ожидать в начале августа?

На юге и востоке возможны два самых жарких дня - с температурой +35 +38 градусов. Далее будет небольшой перерыв, буквально на один-два дня, а потом со 2 августа снова на юге и востоке ожидаем жару +35 +38. Наши специалисты из Укргидрометцентра не предоставляют расчетов о том, что температура может подскочить выше +38. Впрочем, если говорить о западных и северных областях, то там и близко таких показателей нет - наоборот, будет даже прохладнее.

Погода в Херсоне
Погода в Херсоне / Укргидрометцентр

29 и 30 июля на западе страны днем будет лишь +20 +25 - достаточно свежо.

А вот в среду, 30 июля Киевщина почувствует понижение температуры. Если завтра, 29 июля, будет до +30 градусов, то с 30 июля ожидается примерно + 21 +23 в дневные часы. Затем немножечко снова возвращаемся к теплу, но постепенно.

В Киеве 31 июля стоит ожидать +23 +25. 1-2 августа прогнозируется от +24 до +26, что станет для нас очень комфортным температурным фоном.

Украину ждет короткое похолодание
Украину ждет короткое похолодание / фото pixabay

Какой будет погода на выходные 2-3 августа?

Если говорить о завершении этой недели, то 1 августа будет преимущественно без осадков. Локальные кратковременные дождики почувствует только северо-восток.

2 августа дождей будет больше. Стабильной погоды с постоянным антициклоном и без осадков в первые дни августа пока не ожидаем. На севере, в большинстве центральных, восточных, наконец немножко и в южных областях, могут быть местами кратковременные дожди с грозами. Однако все равно их площадь охвата, конечно, будет не такой интенсивной, как сейчас, потому что там ожидаются не столь активные атмосферные фронты.

3 августа неустойчивая погода ожидается больше в центральных районах. Частично - в северо-восточных. Поэтому будут локальные кратковременные дожди.

Погода на 2 недели на Юге Украины на 2 недели
Погода на 2 недели в Херсоне / meteoprog.com

Сколько продержится такая неустойчивая погода в Украине?

В начале следующей недели мы еще увидим такие погодные условия. Где-то до 6 августа будет сохраняться неустойчивая погода. В конце первой декады августа, опять же, все может измениться. Но согласно сегодняшним прогнозам, есть шанс, что атмосферное давление повысится, а поле этого давления будет способствовать более стабильной погоде, прояснениям и меньшим осадкам.

Это все стоит ожидать уже с 7 августа.

О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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