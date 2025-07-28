Грозы, град, шквалы и температура +16: когда в Украине резко похолодает - точная дата

Украину вместе с дождями накроет серьезное похолодание - синоптик сказала, когда это произойдет.

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Погода в Украине - грозы, град, шквалы и температура +16/ фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 29 июля

Когда в Украине похолодает

Где будут дожди с грозами и градом

Погода в Украине во вторник, 29 июля, отметится дождями во многих областях. В частности, неустойчивая дождливая погода ожидается в западных областях, местами на севере Украины, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, в Винницкой и Одесской областях.

На остальной территории Украины будет сухо. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Хотя я и сама не люблю это устойчивое выражение "на остальной территории", и у вас оно порой вызывает скептическую улыбку, однако действительно на остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая погода. Сделаю сегодня исключение, детализирую. Осадков не будет во вторник во всей южной части Украины, в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, Днепропетровщине", - рассказала синоптик.

Температура воздуха в разных областях будет такой:

самая высокая - на юге Украины, +32...+36 градусов,

на востоке +30...+34 градуса,

на севере +28...+32 градуса,

в центральной части +32...+36 градусов, в Винницкой области +25...+28 градусов,

в западных областях завтра +18...+23 градуса, местами в дождях +16...+18 градусов.

В то же время синоптик предупредила, что ситуация из-за сильных температурных контрастов неустойчива, во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы. Диденко призвала украинцев быть осторожными.

Погода в Украине 29 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 29 июля

В Киеве 29 июля местами дожди, грозы. Температура воздуха будет высокой, до +29, +30 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине ударит похолодание

После завтрашнего жаркого скачка 30-31 июля ожидается снижение температуры воздуха, а на юге разве что 31-го июля жара несколько ослабнет, отметила Диденко.

"Однако в целом, юг, восток, Днепропетровщина и в дальнейшем будут принадлежать области очень высокой температуры воздуха. Ослабление жары в этих регионах, по предварительным прогнозам погоды, вероятно 8-9 августа", - рассказала она.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, синоптик сказала, когда ждать смены погоды. 28 июля, в некоторых регионах Украины пройдут грозы и местами возможен град.

Также ранее сообщалось, что грозовой циклон надвигается на Украину - в каких областях будет опасная погода. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

Напомним, в конце июля ударит сильная магнитная буря. Землю накроют магнитные бури в конце второго месяца июля, что может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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