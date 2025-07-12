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Харьков накрыла смертельная непогода: деревья падают на людей, на улицах хаос

Руслана Заклинская
12 июля 2025, 23:15
295
В результате непогоды погибла 56-летняя женщина в селе Первомайское, ранены несколько человек.
Харьков накрыла смертельная непогода: деревья падают на людей, на улицах хаос
В Харькове и области разгулялась стихия / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Харьков и область накрыл сильный ливень с градом
  • Из-за шторма погибла 56-летняя женщина, несколько человек ранены
  • Стихия повалила много деревьев, повреждены электроопоры и крыши домов

В субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла мощная гроза с градом и шквальным ветром до 20 м/с. В результате непогоды погиб один человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Харькове стихия нанесла значительные разрушения. По словам Синегубова, в Салтовском районе из-за обвала крыши частного дома пострадали три человека. Медики оперативно оказали им помощь.

видео дня

"Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев. Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия непогоды", - рассказал он.

Смотрите видео с мощным ливнем в Харькове:

Харьков накрыла смертельная непогода: деревья падают на людей, на улицах хаос
Непогода в Харькове / Фото: скриншот

Самые трагические последствия урагана зафиксированы в селе Первомайское Змиевской громады. Там из-за падения дерева погибла 56-летняя женщина.

"В Харькове во время непогоды пострадал ребенок. 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавил глава ОГА.

Синегубов уточнил, что в Балаклее обесточена часть города, а в селах Борщевка и Вербовка электроснабжение отсутствует полностью. На месте работают аварийные бригады.

Кроме этого, в Харькове молния попала в электроподстанцию, из-за чего часть города осталась без света. Очевидцы в соцсетях публикуют видео, где торговые тележки и обломки конструкций летают по парковкам, а улицы затоплены водой.

Синоптики объявили в области І уровень опасности (желтый) из-за погодных условий. Власти призывают жителей быть осторожными вблизи деревьев и ЛЭП, соблюдать правила безопасности. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать последствия стихии.

Видео с последствиями непогоды в Харькове:

Харьков накрыла смертельная непогода: деревья падают на людей, на улицах хаос
Последствия бури в Харькове / Фото: скриншот

Погода в Днепре

После сокрушительной бури в Харькове, штормовая погода ударила и по Днепру. В городе прошел сильный дождь с градом, местами началась настоящая буря.

В некоторых районах ливень сопровождался шквальным ветром и обильным градом.

Местные жители с юмором отреагировали на непогоду. В соцсетях распространяют видео, как град используют для охлаждения напитков.

Видео ливня с градом в Днепре:

Харьков накрыла смертельная непогода: деревья падают на людей, на улицах хаос
Непогода в Днепре / Фото: скриншот

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 10 июля в результате мощной непогоды во Львове затоплен ряд улиц и автодорог, река Зубра вышла из берегов. Подтопления зафиксированы на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная, а также на трассе Львов - Меденичи вблизи Сокольников. Вода в некоторых нежилых зонах достигает до 3 метров.

Также из-за сильного ливня в Луцке затопило улицу Дубновскую и проспект Возрождения. Из-за подтопления на проспекте остановилось движение троллейбусов №15 и №15а.

Как сообщал Главред, 10 июля Киевская область оказалась в эпицентре мощного шторма с градом. Больше всего пострадали Бориспольский и Переяславский районы. Град размером с куриное яйцо повредил крыши домов и автомобили.

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О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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