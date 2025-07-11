В Украину ворвутся опасные явления: дата, когда на улицу лучше не выходить

Пока в одних областях будет жара, другие - будет заливать дождем.

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Прогноз погоды на выходные / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода на выходных

В каких областях может выпасть град

Погода в Украине на выходных будет преимущественно солнечной, но некоторые области могут накрыть опасные явления - град, ливни и сильные порывы ветра. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, экстремально жаркая погода установится на Луганщине, а наиболее комфортные температурные показатели прогнозируются в западной части страны, куда уже поступит свежая и влажная воздушная масса атлантического происхождения.

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Погода на 12 июля

В субботу, 12 июля, в западных областях ночью без существенных осадков, днем местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем +21...+26 °С.

В северных регионах ночью без существенных осадков, утром и днем ожидаются грозовые дожди, в Сумской области местами сильные ливни, град и шквалы, 17 - 22 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

В центральных областях местами пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны сильные шквалы и град. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15...+21 °С, днем +29...+34 °С, на Днепропетровщине до +37 °С.

В южной части Украины и в Крыму прогнозируется жаркая и солнечная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем +30...+35 °С, в Крыму и Приазовье до +37 °С.

В восточных областях ночью местами пройдут грозовые дожди, днем в регионе ожидается неустойчивая погода с кратковременными ливнями, местами возможен град и шквалы, 18 - 23 м/с. Температура воздуха ночью составит +18...+23°С, днем +32...+37 °С, на Луганщине до +39 °С.

Погода 12 июля / фото: meteoprog

Погода 13 июля

В воскресенье, 13 июля, в западных областях Украины ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем +24...+29 °С.

В северных областях ночью ожидаются грозовые дожди, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

В центральных регионах страны прогнозируется малооблачная и сухая погода. Температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем +30...+35 °С.

В южных областях и в Крыму сохранится малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, днем +32...+37 °С.

В восточной части Украины ожидается жаркая и неустойчивая погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами вероятны сильные ливни, град и шквалы, 18 - 23 м/с. Температура воздуха ночью составит +18...+23 °С, днем +32...+37 °С, на Луганщине +38...+40 °С.

Погода 13 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 10 июля Украину накрыл жесткий шторм. Киевская область оказалась в эпицентре непогоды. Там падал град буквально размером с куриное яйцо.

Также из-за сильной непогоды затопило часть Львова, в частности реку Зубру, что вблизи города. Были зафиксированы места, где вода достигала почти 3 метра.

В то же время, в Укргидрометцентре заявили, что в Украине 11 июля будет жаркая погода. В то же время в некоторых областях будет дождь. Во многих областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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