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Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37

Мария Николишин
13 июля 2025, 10:27
385
Синоптик поделился прогнозом погоды с 14 по 20 июля.
Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37
Прогноз погоды на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на следующей неделе
  • В каких областях могут пройти дожди с градом

Погода в Украине до конца второй декады июля в большинстве областей прогнозируется теплой, местами жаркой с периодическими кратковременными дождями. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, дожди чаще всего будут проходить в западных и северных областях, а на юго-востоке ожидается дефицит осадков, что повлечет развитие засухи.

видео дня

Погода в Украине 14 июля

В понедельник, 14 июля, ночью на крайнем востоке, днем также в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 - 20 м/с. В остальных регионах без осадков.

Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем +27...+32 °С; в южных областях, а также на крайнем востоке ночью +17...+22 °С, днем +32...+37 °С.

Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37
Погода 14 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 15 июля

Во вторник, 15 июля, в западных и местами северных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах Украины без осадков.

Температура воздуха ночью +14...+20 °С, в дневные часы +28...+33 °С; в южной половине и в Крыму ночью +17...+22 °С, днем +32...+37 °С.

Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37
Погода 15 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 16 июля

В среду, 16 июля, ночью без существенных осадков. Днем в северных и западных регионах пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15 - 20 м/с, а также град.

Температура воздуха ночью составит +14...+20 °С, днем +27...+32 °С; в южной половине и Крыму ночью +17...+22 °С, днем +31...+36 °С.

Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37
Погода 16 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 17 июля

В четверг, 17 июля, ночью в западных областях, днем на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы, днем местами возможны шквалы, 15 - 20 м/с и град. Сухо будет только в юго-восточных областях.

Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем +22...+27 °С; в южной половине и Крыму ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С.

Погода в Украине 18 июля

В пятницу, 18 июля, ночью дожди пройдут в северных областях, днем также возможны осадки в центральных регионах страны и на Слобожанщине. В остальных областях преимущественно сухо.

Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, днем +21...+26 °С, в южной половине и Крыму +27...+32 °С.

Погода в Украине 19 июля

В субботу, 19 июля, в большинстве областей Украины существенных осадков не предвидится. Лишь днем в северо-восточных регионах, а также на Полесье пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем +26...+32 °С.

Погода в Украине 20 июля

В воскресенье, 20 июля, в большинстве областей Украины осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем +27...+32 °С, в южной части и на Закарпатье +32...+37 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла мощная гроза с градом и шквальным ветром до 20 м/с. В результате непогоды погиб один человек, еще несколько получили ранения. Также стихия нанесла значительные разрушения.

10 июля уже Киевская область оказалась в эпицентре непогоды. В частности, шквал с градом пронесся вблизи Киева. Он атаковал Бориспольский и Переяславский районы области.

Стоит добавить, что синоптик Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине на выходных будет преимущественно солнечной, но некоторые области могут накрыть опасные явления - град, ливни и сильные порывы ветра.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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