Ударит +9 и будут лить сильные дожди: синоптики предупреждают об опасности

Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +9 градусов

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Прогноз погоды в Украине на 11 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 11 июля

Когда температура воздуха повысится до +38 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 11 июля будет жаркая погода. В то же время в некоторых областях будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

11-13 июля во многих областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 11 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11 июля будет контрастная погода. Температура воздуха повысится до +30 градусов на севере. На западе ожидается 18-22 градуса тепла. В восточных областях будет жарче всего - 38 градусов тепла.

Дожди ожидаются в Карпатах и на Западе. А в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях будут настоящие ливни.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 11 июля

В Украине 11 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных и северо-восточных областях. В этот день ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 10-15°, днем 18-23°; на востоке и юго-востоке страны ночью 21-26°, днем сильная жара 35-38°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 11 июля в Украине будет достаточно жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +23...+37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +9...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 июля / фото: meteoprog

Погода 11 июля в Киеве

В Киеве 11 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

В то же время синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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