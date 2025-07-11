Дождь с грозами накроет Украину: в каких регионах ударит похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 12 июля
- Когда температура воздуха повысится до +38 градусов
- В каких областях будут грозовые дожди
Погода в Украине 12 июля будет местами дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 12 июля будет местами достаточно жарко. Самая высокая температура воздуха будет в Луганской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях. Там температура воздуха повысится до +38 градусов.
Дожди с грозами ожидаются в западных, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В Киеве вечером будет дождь с грозой. В воскресенье погода не изменится.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 12 июля
В Украине 12 июля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами на Левобережье и в западных областях. В этот день ветер будет слабый переменных направлений.
"Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 12-17°, днем 22-27° тепла; в юго-восточной части ночью 21-26°, днем сильная жара 35-38°; на остальной территории ночью 15-20°, в дневные часы 28-33° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +38
По данным meteoprog, 12 июля в Украине будет достаточно жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +23...+38 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +10...+23 градусов.
Погода 12 июля в Киеве
В Киеве 12 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударит +38 в нескольких областях - украинцев предупредили об опасном скачке температуры. В ряде областей станет еще жарче, а в некоторых областях ожидаются дожди с грозами и ливни.
Также ранее сообщалось, что ударит +9 и будут лить сильные дожди - синоптики предупреждают об опасности. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.
Напомним, в Украину ворвутся опасные явления - стала известна дата, когда на улицу лучше не выходить. Пока в одних областях будет жара, другие - будет заливать дождем.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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