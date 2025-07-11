Жара возьмет паузу: в каких областях Украины резко упадет температура

В ряде областей пройдут дожди в выходные, 12 и 13 июля.

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Погода в Украине - в каких областях Украины резко упадет температура/ фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине в выходные, 12 и 13 июля

В каких областях жара достигнет +38 градусов

В каких регионах спадет жара и будут дожди

Погода в Украине в выходные, 12 и 13 июля, будет жаркой во многих областях. Однако в некоторых регионах температура воздуха снизится и станет прохладнее.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в субботу самыми жаркими в Украине будут Луганская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области, часть Херсонщины и степная часть Крыма, там ожидается +33...+38 градусов.

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"В западных областях совсем другая термическая картинка, 12-го июля температура воздуха составит +21...+25 градусов. В северной части Украины погода обещает комфортную летнюю паузу от жары, днем +24...+28 градусов. В центральных областях в течение дня ожидается: в Винницкой области +22...+24, в Черкасской и Полтавской областях +25...+29, в Кропивницком с районами +26...+30, в Днепропетровской области +30...+35 градусов", - сообщила синоптик.

В южной части нашего государства в субботу температура воздуха составит +30...+33 градуса, на Запорожье и в степной части Крыма ожидается +33...+37 градусов.

Погода в Украине 12 июля/ Facebook Диденко

Где в Украине будут дожди с грозами

В выходные в части областей ожидаются дожди с грозами. Они пройдут 12 июля местами в западных областях, а также во второй половине дня на Сумщине, Черкасщине, Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине.

На остальной территории Украины будет без осадков.

Погода в Украине 12 июля/ meteoprog

Погода в Украине 13 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 12-13 июля

В столице Украины 12 июля большую часть суток будет сухая погода, а уже к вечеру в субботу пройдет дождь с грозой.

В воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит +38 в нескольких областях - украинцев предупредили об опасном скачке температуры. В ряде областей станет еще жарче, а в некоторых областях ожидаются дожди с грозами и ливни.

Также ранее сообщалось, что ударит +9 и будут лить сильные дожди - синоптики предупреждают об опасности. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.

Напомним, в Украину ворвутся опасные явления - стала известна дата, когда на улицу лучше не выходить. Пока в одних областях будет жара, другие - будет заливать дождем.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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