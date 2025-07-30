Когда в Украине прекратятся дожди и грозы: дата уже известна

Вы узнаете:
- Когда в Украине прекратятся грозы
- Какой будет погода 30 июля
В ближайшие дни в большинстве областей Украины будут идти дожди и грозы. Впрочем, уже с 7 августа ожидается прояснение и уменьшение количества осадков. Таким прогнозом поделилась представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду.
По ее словам, на улучшение погоды можно рассчитывать уже с 31 июля. Грозовые дожди пройдут только на севере и востоке страны.
В пятницу, 1 августа, будет преимущественно без осадков. Локальные кратковременные дождики почувствует только северо-восток, а 2 августа дождей будет больше.
В воскресенье, 3 августа, неустойчивая погода ожидается больше в центральных районах. Прогнозируются кратковременные дожди.
В то же время синоптик отметила, что дожди в начале августа будут менее интенсивными, чем сейчас, поскольку атмосферные фронты ожидаются более слабыми.
Птуха отмечает, что в первые дни августа не стоит ожидать стабильной погоды с постоянным антициклоном и без осадков.
Ориентировочно с 7 августа в Украину придет стабильная погода с прояснениями.
Погода в Украине на 30 июля
Укргидрометцентр предупреждает, что 30 июля в Украине ожидается непогода с дождями, грозами и градом.
"30 июля в Украине, кроме запада, крайнего востока и Крыма, грозы", - предупреждают синоптики.
Также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях пройдут сильные дожди.
В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами возможен град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с.
В связи с погодными условиями в этих регионах объявлен желтый уровень опасности (I уровень).
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, 30 июля в Украине ожидаются грозовые дожди на севере (кроме Сумщины) и в центральных областях. На западе преимущественно без осадков.
Напомним, во вторник, 29 июля, несколько областей Украины накрыла штормовая погода. В результате непогоды были повалены деревья, затоплены улицы и подтоплены подвалы и дворы жилых домов. По информации спасателей ГСЧС, больше всего пострадали Ровенская, Винницкая, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области.
Недавно начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
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О персоне: Наталья Птуха
Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.
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