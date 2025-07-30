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Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды

Мария Николишин
30 июля 2025, 12:27
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Синоптик поделилась прогнозом погоды на 31 июля.
погода
Прогноз погоды на четверг / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в четверг
  • В каких областях могут пройти грозовые дожди

Погода в Украине в четверг, 31 июля, будет без сильных осадков, но температура воздуха немного снизится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди в Украине, там где их уже немного избыток, завтра сделают паузу.

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"Практически повсеместно 31-го июля осадков не предвидится, только хвост атмосферного фронта обусловит локальные грозовые дожди на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине (на Полтавщине вероятнее ночью). Юг, восток и Днепропетровщина и в дальнейшем будут страдать от пересушенного воздуха", - подчеркнула она.

Синоптик также добавила, что температура воздуха снизится на несколько градусов повсюду.

Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды
Снижение температуры / фото: Диденко

Так, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23...+26 градусов, на севере местами +20...+23 градуса, в южной части +28...+32, на востоке - предполагается завтра +30...+33 градуса.

Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды
Погода в Украине 31 июля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Диденко говорит, что в Киеве июль завершится погодой, которая всех устроит - будет без осадков, северо-западный свежий порывистый ветер и температура воздуха +22...+24 градуса.

Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Землетрясения в Украине

Синоптик также добавила, что в Украине землетрясения случаются, но сильные - крайне редко.

По ее словам, наиболее уязвимы к землетрясениям могут быть Закарпатская, Черновицкая области. Также оно может произойти в Ивано-Франковской, Одесской областях и в Крыму.

Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода в начале августа

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для Главреда рассказала, что украинцев ждут два самых жарких дня - с температурой +35...+38 градусов. Сильная жара ожидается на юге и востоке Украины.

В то же время, в западных и северных областях температура может упасть и станет намного прохладнее.

Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды
Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что 30 июля некоторые регионы Украины будут под влиянием циклона. Они объявили штормовое предупреждение в большинстве областей - І уровень опасности.

Также известно, что в ближайшие дни в большинстве областей Украины будут идти дожди и грозы. Впрочем, уже с 7 августа ожидается прояснение и уменьшение количества осадков.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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