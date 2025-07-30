Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды

Вы узнаете:
- Какой будет погода в четверг
- В каких областях могут пройти грозовые дожди
Погода в Украине в четверг, 31 июля, будет без сильных осадков, но температура воздуха немного снизится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, дожди в Украине, там где их уже немного избыток, завтра сделают паузу.
"Практически повсеместно 31-го июля осадков не предвидится, только хвост атмосферного фронта обусловит локальные грозовые дожди на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине (на Полтавщине вероятнее ночью). Юг, восток и Днепропетровщина и в дальнейшем будут страдать от пересушенного воздуха", - подчеркнула она.
Синоптик также добавила, что температура воздуха снизится на несколько градусов повсюду.
Так, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23...+26 градусов, на севере местами +20...+23 градуса, в южной части +28...+32, на востоке - предполагается завтра +30...+33 градуса.
Погода в Киеве
Диденко говорит, что в Киеве июль завершится погодой, которая всех устроит - будет без осадков, северо-западный свежий порывистый ветер и температура воздуха +22...+24 градуса.
Землетрясения в Украине
Синоптик также добавила, что в Украине землетрясения случаются, но сильные - крайне редко.
По ее словам, наиболее уязвимы к землетрясениям могут быть Закарпатская, Черновицкая области. Также оно может произойти в Ивано-Франковской, Одесской областях и в Крыму.
Какой будет погода в начале августа
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для Главреда рассказала, что украинцев ждут два самых жарких дня - с температурой +35...+38 градусов. Сильная жара ожидается на юге и востоке Украины.
В то же время, в западных и северных областях температура может упасть и станет намного прохладнее.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что 30 июля некоторые регионы Украины будут под влиянием циклона. Они объявили штормовое предупреждение в большинстве областей - І уровень опасности.
Также известно, что в ближайшие дни в большинстве областей Украины будут идти дожди и грозы. Впрочем, уже с 7 августа ожидается прояснение и уменьшение количества осадков.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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