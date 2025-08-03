В августе будет много опасных дней: когда Украина будет под атакой жестких бурь

В августе будет несколько магнитных бурь с высокой мощностью.

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Календарь магнитных бурь на август / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

В августе будет много магнитных бурь, которые будут вызваны высокой геомагнитной активностью. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

Первая геомагнитная вспышка произошла 1 августа. Она ударила с 3-балльной мощностью. Ожидается, что 4 августа страну накроет более мощная буря - 4-балльная. На следующий день её мощность опустится до 3-х баллов.

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Уже 7-го августа мощная магнитная буря обрушится на страну. Она будет достаточно затяжной и ударит сразу с силой 5 баллов. На следующий день она станет немного слабее, но после этого ударит с предыдущей силой. 11 и 13 августа мощность бури будет на уровне 5-ти баллов, 12 и 14 августа - 4 балла, 15 августа - 3 балла.

Расслабляться не стоит, ведь уже 18 августа 4-балльная буря накроет страну. 19 августа мощность бури увеличится до 5-ти, после чего опустится до 4-х баллов. 21 августа сила бури опустится до трех баллов, после чего вновь вырастет до четырех.

Календарь магнитных бурь на август / Инфографика: Главред

По данным meteoprog, за последние 24 часа на Солнце было 7 вспышек класса С. Сообщается, что 3 августа могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 51 солнечное пятно.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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