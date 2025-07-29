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Ультиматум Трампа Путину: у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат

Алексей Тесля
29 июля 2025, 17:35
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Михаил Подоляк спрогнозировал результаты нового дедлайна Дональда Трампа Владимиру Путину.
Подоляк
Михаил Подоляк спрогнозировал дальнейшие шаги Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное из заявлений Подоляка:

  • Результатом может быть введение санкций против страны-агрессора РФ
  • Украина также может получить совсем другой уровень военной помощи

В Украине ожидания от новых сроков дедлайна Дональда Трампа диктатору РФ Владимиру Путину не являются утопическими, а вполне реальными.

"Это может быть ускорение настоящих переговоров на уровне США, Китая с привлечением Европы для давления на Россию", – подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

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Представитель ОП не исключил, что результатом дедлайна Трампа может быть введение санкций против страны-агрессора РФ.

"В то же время в рамках переговоров в Китай важно донести, что он может потерять европейский и американский рынки, от которых поступают наибольшие доходы. Вряд ли, Пекин будет готов разменять их на значительно меньший российский рынок. Это может серьезно повлиять на позицию Китая относительно войны", - говорит он.

Подоляк также говорит, что Украина также может получить совсем другой уровень военной помощи.

Над всеми этими вопросами уже работают украинские, европейские и американские переговорщики, резюмировал советник главы ОП.

санкции
/ Инфографика: Главред

Прогноз эксперта

В комментарии Главреду политический аналитик Тарас Загородний ранее высказался о том, какие шаги должны предпринять союзники Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

По его мнению, серьёзным ударом по российской экономике могли бы стать атаки на газовые терминалы в Мурманске или танкеры, перевозящие сжиженный газ, включая те, что поставляют топливо в Европу.

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате пригрозили мощным ударом "мяснику"-Путину. Владимир Путин понимает только силу, с ним невозможно найти общий язык, уверены в Сенате США.

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О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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