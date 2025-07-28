"Я очень разочарован в Путине": Трамп объявил новый срок ультиматума РФ

Дональд Трамп напомнил о непрекращающихся ракетных ударах РФ по городам Украины.

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Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, скрин

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Трамп заявил о том, что сократит свой ультиматум Путину

Президент США заявил, что он очень разочарован в Путине

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что "уже знает ответ". Об этом он заявил в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером, трансляцию которой вел канал Fox News.

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При этом президент США также пояснил, что он очень разочарован в Путине и напомнил о непрекращающихся ракетных ударах РФ по городам Украины.

"Мы пять раз уже могли прийти к согласию. Я много говорил с президентом Путиным, и разговоры шли очень хорошо - каждый из этих пяти или четырех раз, когда мы дискутировали, много раз. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город вроде Киева, и убивает много людей в доме престарелых, и тела лежат на улицах. И я говорю - так делать не надо. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Я очень разочарован, я разочарован в президенте Путине. Так что нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего срока, потому что, думаю, я уже знаю ответ, что будет", - заявил Трамп.

Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней начиная с сегодняшнего дня (28 июля, - ред.).

Смотрите видео - заявление Дональда Трампа:

/ Скриншот

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Ранее сообщалось: Трамп допустил, что США могут ввести санкции против России раньше, чем через 50 дней. Белый дом рассматривает разные варианты.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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