"У него кровь под ногтями": в Сенате пригрозили мощным ударом "мяснику"-Путину

Владимир Путин понимает только силу, с ним невозможно найти общий язык, уверены в Сенате США.

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В Сенате грозят Кремлю новыми санкциями / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Единственный путь принудить РФ к миру - экономическое давление

Путин понимает только силу, заявили в Сенате

Сенаторы-республиканцы США считают, что единственный путь принудить Путина к миру - через экономическое давление и силу. Поэтому поддержали подход Дональда Трампа к России.

Сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Кеннеди, заявил, что российский диктатор "имеет кровь под ногтями" и является "мясником" не только украинцев, но и собственного народа. А взаимодействие с ним сравнил с "кормлением акулы с руки", сообщает Суспильне.

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"Путин понимает только силу. С ним невозможно найти общий язык. Единственный способ принудить его к переговорам - заставить голодать его военную машину. Мы должны ударить по его бюджету, остановив продажу российской нефти через вторичные санкции", - заявил Кеннеди.

Он отметил, что Путин пренебрежительно относится к США и лично к Трампу, а раньше "врал еще до того, как научился говорить".

/ Инфографика: Главред

Сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено отметил, что Путин "скоро узнает", что Трамп - не Джо Байден, и с ним не удастся играть в игры.

"Убийства в Украине должны прекратиться. И если Путин хочет затянуть это или играть - он узнает, что Трамп в эти игры не играет", - сказал Морено.

Сенатор Джеймс Риш добавил, что лично общался с Трампом о ситуации. По его словам, президент США испытывает фрустрацию из-за действий Путина, однако в Вашингтоне ожидают изменений в ближайшее время.

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

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Об источнике: Суспільне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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