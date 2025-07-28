'Как раз вовремя': Зеленский отреагировал на новый ультиматум Путину от Трампа

Президент Украины назвал решение лидера США проявлением силы, которая может приблизить завершение войны.

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Зеленский прокомментировал заявление Трампа о сокращении дедлайна для Путина / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Зеленского:

Решение Трампа - это проявление силы, которое может приблизить завершение войны

Настоящий мир возможен только благодаря силе и санкционному давлению на Россию

РФ сознательно срывает мирные усилия

Решение президента США Дональда Трампа сократить срок, предоставленный российскому диктатору Владимиру Путину для достижения мирного соглашения является проявлением силы, которая может приблизить завершение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

"Четкая позиция и выраженная решимость со стороны президента США - как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны", - отметил глава государства.

видео дня

Зеленский также заявил, что Украина остается преданной мирному урегулированию войны, но подчеркнул в видеообращении, что мир возможен только, если действовать сильно и решительно.

"Украина выполняет то, что обещает. Сегодня есть чрезвычайно весомое заявление президента Трампа. И это правда - именно Россия делает все, чтобы сорвать мирные усилия и затянуть эту войну. Каждую ночь удары, постоянно - российские попытки сделать Украине больно. Действительно, мир может быть, если действовать сильно и решительно, и мы неоднократно говорили - и все партнеры это знают, - что санкции - это ключевой элемент. Россия учитывает санкции, учитывает такие потери. Мир благодаря силе возможен", - сказал он.

Президент Украины заверил в готовности сотрудничать с администрацией Трампа. Также Зеленский поблагодарил украинскую дипломатическую команду за работу над укреплением отношений с США.

"Украина как и всегда готова максимально продуктивно работать с Америкой, работать с президентом Трампом ради того, чтобы закончить эту войну достойно и длительным миром", - добавил президент.

Трамп поставил Путину ультиматум - последние новости

Напомним, 28 июля Трамп сообщил, что сокращает свой 50-дневный ультиматум до 10-12 дней, ведь "уже знает ответ". Он выразил разочарование ракетными ударами РФ по украинским городам и заявил, что новый срок начинает действовать с 28 июля.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал такое решение Трампа четким сигналом для Путина, который понимает только язык силы. Ермак поблагодарил Трампа за принципиальную позицию, а руководитель ЦПД добавил, что в США осознают - Путин не остановит войну и "его надо бить".

Как сообщал Главред, экс-президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил Трампу войной из-за нового дедлайна. Он заявил, что ультиматумы Трампа - это шаг к войне непосредственно с США.

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Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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