У Путина пожаловались, что РФ 'воюет одна против всего Запада' и отчитали Макрона

Лавров заявил, что во время холодной войны между РФ и США вроде бы существовало взаимное уважение, а сейчас его нет.

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Лавров пожаловался, что Россия воюет сама против всего Запада / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Кратко:

Главная цель РФ - победить врага, под которым понимают и Украину, и Запад

Россия, по словам Лаврова, впервые за всю историю воюет одна против всего Запада

Разговор Путина с Макроном был мало результативным

Россия "впервые за всю историю воюет одна" против всего Запада. Поэтому РФ якобы не может позволить себе "ни слабости, ни слабины". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают росСМИ.

"Впервые за историю Россия воюет одна против всего Запада. До Первой мировой, до Второй мировой у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому надо полагаться на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабости", - сказал он.

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Также Лавров добавил, что у РФ "немало дел", а главное из этих дел - "победить врага". При этом врагом в Кремле считают не только Украину, но и весь Запад.

По словам российского министра, современная геополитическая ситуация кардинально отличается от периода холодной войны. Он заявил, что тогда между Россией и Соединенными Штатами якобы существовало "взаимное уважение", а сейчас его нет.

Смотрите видео с заявлением Лаврова:

Отдельно Лавров прокомментировал недавний контакт между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. По его словам, Путин сразу взял трубку, когда поступил звонок из Парижа, однако "пользы от этого разговора было, прямо скажем, мало".

Он обвинил французского лидера в том, что тот после диалога якобы начал выступать с призывами к давлению на Россию. Несмотря на это, российский министр заявил, что Путин якобы "открыт к диалогу" с любой страной, включая государства Европы.

В то же время Лавров продолжил вести типичную кремлевскую риторику о жертве, которая "вынуждена" противостоять всему Западу без союзников. Также он в очередной раз повторил позицию Кремля по расширению НАТО и обвинил Альянс в нарушении обещаний и договоров.

"Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО, оно и так уже вопреки всем обещаниям и документам, которые заключали, расширилось вплотную к нашим границам", - заявил Лавров.

Встреча Трампа, Путина и Зеленского - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что стремится организовать встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Стамбуле. Он сообщил, что на этой неделе Турция будет работать над проведением переговоров с обоими лидерами.

Также президент Зеленский заявил, что Украина ждет ответа России относительно возможной встречи с Путиным до конца августа с участием представителей Европы. Об этом он сказал во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Кроме этого, в сентябре Дональд Трамп планирует визит в Китай, где может встретиться с Путиным, заявил дипломат Александр Левченко. Потенциально это откроет путь к переговорам в Турции.

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О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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