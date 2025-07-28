Визит Трампа в Китай: возможна ли встреча Зеленского с Путиным и чего ждать Киеву

Результатом встречи Трампа и Путина в Китае может стать договоренность о переговорах в Турции.

https://glavred.info/war/vizit-trampa-v-kitay-vozmozhna-li-vstrecha-zelenskogo-s-putinym-i-chego-zhdat-kievu-10685012.html Ссылка скопирована

Трамп и Путин могут встретиться в сентябре в Китае / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Главное:

Визит Трампа в Китай запланирован на 2 сентября

В сентябре истекает 50 дней ультиматума Трампа Путину

После этой встречи решится судьба Украины

В сентябре президент США Дональд Трамп посетит Китай и может встретиться там с российским диктатором Владимиром Путиным. Потенциально эта встреча откроет путь к дальнейшим переговорам между лидерами в Турции. Такое мнение озвучил дипломат, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

По его словам, пока неизвестно, состоится ли встреча лидеров в Турции, о которой говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

видео дня

"Еще никто никуда не уезжает. Если события будут развиваться так, что эта встреча все же должна состояться, то это будет не раньше сентября", — сказал Левченко в эфире Эспрессо.

Визит Трампа в Китай запланирован на 2 сентября — день годовщины завершения Второй мировой войны.

"Это событие мирового масштаба, и Китай хочет его монетизировать, провести большой парад и пригласить весь мир. Там будет Трамп, присутствует и Путин. Поэтому ожидаем этой встречи и как она пройдет", — отметил дипломат.

Стоит отметить, что именно 2 сентября истекает 50-дневный срок ультиматума, который Трамп якобы дал Путину.

"Именно 2 сентября и истекает тот 50-дневный срок для Путина, который Трамп объявил. Он ведь не просто так оттягивал с этим термином. Именно после этой встречи будет понятно, что ожидать Украине", — подытожил Левченко.

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

В Институте изучения войны считают, что Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред