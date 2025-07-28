Визит Трампа в Китай: возможна ли встреча Зеленского с Путиным и чего ждать Киеву

Главное:
- Визит Трампа в Китай запланирован на 2 сентября
- В сентябре истекает 50 дней ультиматума Трампа Путину
- После этой встречи решится судьба Украины
В сентябре президент США Дональд Трамп посетит Китай и может встретиться там с российским диктатором Владимиром Путиным. Потенциально эта встреча откроет путь к дальнейшим переговорам между лидерами в Турции. Такое мнение озвучил дипломат, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.
По его словам, пока неизвестно, состоится ли встреча лидеров в Турции, о которой говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Еще никто никуда не уезжает. Если события будут развиваться так, что эта встреча все же должна состояться, то это будет не раньше сентября", — сказал Левченко в эфире Эспрессо.
Визит Трампа в Китай запланирован на 2 сентября — день годовщины завершения Второй мировой войны.
"Это событие мирового масштаба, и Китай хочет его монетизировать, провести большой парад и пригласить весь мир. Там будет Трамп, присутствует и Путин. Поэтому ожидаем этой встречи и как она пройдет", — отметил дипломат.
Стоит отметить, что именно 2 сентября истекает 50-дневный срок ультиматума, который Трамп якобы дал Путину.
"Именно 2 сентября и истекает тот 50-дневный срок для Путина, который Трамп объявил. Он ведь не просто так оттягивал с этим термином. Именно после этой встречи будет понятно, что ожидать Украине", — подытожил Левченко.
Ультиматум Трампа Путину - что известно
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.
Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.
В Институте изучения войны считают, что Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.
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