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Трамп намерен завершить войну в Украине и будет действовать "агрессивно" – Госдеп

Анна Ярославская
18 июля 2025, 06:54
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Президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны.
Тэмми Брюс, Дональд Трамп
Тэмми Брюс заявила о планах Трампа закончить войну / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

  • Трамп будет реализовать свое видение завершения войны
  • Президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по поставкам оружия

Президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Я думаю, что президент (США Трамп, – ред.) – это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта (войны России против Украины – ред.) было реализовано", - цитирует представительницу Госдепа Укринформ.

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Брюс также отметила, что пока Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.

По ее словам, президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны.

Передача Украине ЗРК Patriot - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

15 июля на авиабазе Эндрюс Дональд Трамп заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.

Как пишет Reuters, президент США представил только общую концепцию поставки систем Patriot в Украину, а не детальный план. Многие союзники США узнали о плане Трампа в режиме реального времени и некоторые были разочарованы. Теперь осталось разобраться, кто именно из партнеров готов помочь Киеву.

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