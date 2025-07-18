Трамп намерен завершить войну в Украине и будет действовать "агрессивно" – Госдеп

Кратко:
- Трамп будет реализовать свое видение завершения войны
- Президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по поставкам оружия
Президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
"Я думаю, что президент (США Трамп, – ред.) – это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта (войны России против Украины – ред.) было реализовано", - цитирует представительницу Госдепа Укринформ.
Брюс также отметила, что пока Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.
По ее словам, президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны.
Передача Украине ЗРК Patriot - последние новости
Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.
14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.
Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.
15 июля на авиабазе Эндрюс Дональд Трамп заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.
Как пишет Reuters, президент США представил только общую концепцию поставки систем Patriot в Украину, а не детальный план. Многие союзники США узнали о плане Трампа в режиме реального времени и некоторые были разочарованы. Теперь осталось разобраться, кто именно из партнеров готов помочь Киеву.
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