За кулисами 50 дней: в Госдепе раскрыли, подает ли РФ "сигналы" к дипломатии

Тэмми Брюс сообщила, что президент США надеется на дипломатию, но действует как реалист, реагируя на агрессию Кремля.

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Спикер Госдепа заявила, что Трамп разочарован действиями Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

О главном:

Трамп не впечатлен развитием событий и действиями Кремля

Президент США надеется на дипломатию, но действует как реалист

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Президент США Дональд Трамп не одобряет действия Владимира Путина относительно войны в Украине, хотя все еще надеется на дипломатическое решение конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

В ответ на вопрос журналистов о возможных сигналах от России относительно заинтересованности в переговорах и о 50-дневном сроке, который Вашингтон дал Москве в контексте вторичных пошлин, Брюс подчеркнула:

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"Я бы сказала, что, пожалуй, лучше всего об этом свидетельствуют высказывания президента Трампа - они дают нам самое непосредственное представление о том, считает ли он ситуацию положительной и доволен ли действиями Владимира Путина. И, конечно же, мы слышали от него, что он недоволен - я бы так это охарактеризовала", - отметила она.

По ее словам, Трамп разочарован ходом событий и предпринимает конкретные шаги, в частности по поддержке Украины оборонительным вооружением.

"Но я уже говорила, что, хотя он и дипломат и всегда надеется на успех дипломатии, он также и реалист. И мир это видел, Иран это видел, а теперь и Россия видит это благодаря новым действиям президента - он терпеливый человек, но не за счет своего видения и стремления его реализовать", - добавила Брюс.

Ультиматум Трампу от Путина - новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп 14 июля заявил, что если через 50 дней не будет мирного соглашения, США введут жесткие санкции в отношении России. Также Трамп подтвердил военную помощь Украине от Штатов, которую оплатит НАТО.

Кроме того, Трамп глубоко разочарован Путиным - они четыре раза договаривались о мирном урегулировании, после чего войска РФ били по гражданским объектам в Киеве, рассказал президент США. Впрочем, Трамп все еще надеется на продолжение переговоров с Путиным.

Также президент США пытается заставить Путина сесть за стол переговоров, написали журналисты ABC News. Усиление санкций и военной помощи Украине может подтолкнуть Москву к переговорам, если наступление оккупантов станет неудачным, пишут журналисты.

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