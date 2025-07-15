'Сыграла в пользу Украины': дипломат объяснил, как Украина смогла 'прогнуть' Трампа

Трамп принимает решения эмоционально, непредсказуемо, но остается открытым к дальнейшему диалогу, отметил Богдан Яременко.

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Украине не стоит полностью полагаться на США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ОПУ

Ключевые тезисы Яременко:

Украине стоит надеяться только на себя

Позиция Дональда Трампа по Украине может снова измениться

Миротворческое видение Трампа - противоречивое и зависимое от влияния России

Украине не стоит полагаться исключительно на внешнюю поддержку, в частности от США. Позиция Дональда Трампа относительно войны России против Украины может снова измениться. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Нам стоит надеяться только на себя. Если этот вопрос решился, очевидно, дипломатия Украины была правильной, даже когда ее критиковали за отсутствие такта и понимания Трампа. Конфликты привлекают интерес Трампа, вот и спор в Овальном кабинете, в конце концов, сыграл в пользу Украины", - пояснил он. видео дня

Яременко отметил, что именно публичные конфликты, такие как спор между Зеленским и Трампом, способны привлечь внимание последнего. Трамп, по мнению дипломата, не смог остаться в стороне, когда ситуация стала эмоционально заряженной и заметной для общественности. Такие обстоятельства буквально заставили его реагировать и в конце концов принять "совершенно неожиданные решения".

В то же время дипломат признал, что у Трампа остается специфическое, иногда противоречивое понимание роли миротворца в войне. Его решения нередко являются эмоциональными, непредсказуемыми и даже хаотичными. При этом, добавил Яременко, Трамп - человек отходчивый, поэтому к нему можно возвращаться с аргументами, даже после острых разногласий.

"А так, с точки зрения политики, все делается правильно. Для нас благоприятная ситуация в общественном мнении США. Очевидно, надо продолжать работать с MAGA и республиканцами. Действия Украины были правильными и помогли добиться существенного изменения позиции Трампа", - отметил Яременко.

Также нардеп обратил внимание, что нестабильное внутриполитическое положение самого Трампа в США, которое продолжает ухудшаться, побуждает его к эмоциональным, возможно, популистским решениям. Но, как подчеркнул Яременко, Украине следует и дальше настойчиво и последовательно действовать в своих интересах.

"Нам свое делать", - подытожил он.

Помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал Главред, 14 июля во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп объявил ультиматум России - 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Если этого не произойдет, США введут 100% пошлины на весь российский экспорт.

Также Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО, в частности ЕС.

Кроме того, США планируют реализовать союзникам вооружение на сумму $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которая в дальнейшем будет передана Киеву.

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О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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