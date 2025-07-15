Усилит ли Россия удары по Украине после заявлений Трампа: нардеп оценил риски

По словам дипломата, Россия показала максимум своих возможностей, поэтому серьезных изменений в тактике врага ждать не стоит.

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Как в России отреагируют на заявления Трампа о помощи Украине / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Действия России никак не изменятся в зависимости от позиции США

Москва показала уже все, на что способна

У врага ограниченные ресурсы, чтобы готовить что-то масштабное

Президент США Дональд Трамп, который ранее обещал "остановить войну в Украине за 24 часа", теперь разочаровался в российском диктаторе и направит военную помощь Украине. Народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал Главреду, как в России отреагируют на изменение позиции Трампа и поставки оружия Украине.

Дипломата спросили, стоит ли ожидать более интенсивных ударов по украинским городам после решения Трампа о поставках Киеву оружия. Яременко ответил, что действия России никак не изменятся в зависимости от позиции США.

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"Россия и так делает все, что она может. В плане наземных операций она пользуется своим преимуществом в воздухе, продавливает оборону и дальше неспешно продвигается. В остальном Россия делает ставку на терроризирование населения Украины, то есть громкие огромные атаки. Это никак не зависит от США, потому что определенное количество дронов и ракет РФ может производить и применять, независимо от того, что говорит Вашингтон", - сказал народный депутат.

Он добавил, что Москва показала все, на что способна, поэтому не стоит ожидать чего-то нового. По словам Яременко, Россия осознает ограниченность своих ресурсов, а подтверждают это события в Иране и Сирии.

"В течение последнего года мы видели ситуации, когда действия разных стран напрямую затрагивали и грубо нарушали военные интересы России, в частности в Сирии и Иране, но она ничего не смогла противопоставить этому. Более того, Россия не хотела ничего активно делать. Очевидно, из-за нехватки ресурсов, потому что все ее ресурсы застережены в Украине", - подчеркнул нардеп.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика: Главред

Военная помощь США Украине - новости по теме

Как писал Главред, 14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что в Украину в ближайшее время будет отправлено 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Часть из них прибудет уже через несколько дней.

Кроме этого, Рютте подтвердил, что Украина получит масштабную помощь в ПВО, ракетах и боеприпасах благодаря соглашению между США и НАТО. По его словам, расширение оборонного производства НАТО позволит сформировать большие пакеты помощи Украине, не ослабляя оборону стран Альянса.

Известно, что США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую получит Украина.

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О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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