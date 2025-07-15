Передача вооружения через НАТО: известно, как решение Трампа повлияет на Украину

Специалисты НАТО будут организовывать логистику проплаты и передачи вооружений.

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Передача вооружения через НАТО / коллаж: Главред, фото: defense.gov, Офис президента

Главное из заявления нардепа:

НАТО никогда и ни для кого не закупало вооружение

Украина в этом механизме выступит ледоколом и пионером

Эта схема даст определенный рычаг стабильности в поставках вооружения

Народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал, почему президент США Дональд Трамп решил предоставлять оружие Украине именно через НАТО.

По его словам, Украина здесь выступает ледоколом и пионером.

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"НАТО не имеет никакого своего вооружения. НАТО - это организация, которая состоит из штаба и консультативных политических структур. Альянс не имеет своих войск, своего вооружения. А бюджет НАТО - это то, что страны передают туда, согласно уставу", - сказал он в интервью Главреду.

Дипломат отметил, что механизм закупки и предоставления оружия Украине - это новелла.

"НАТО никогда и ни для кого не закупало вооружение. Бюджет НАТО состоит, в частности, и из национального взноса США. Очевидно, оружие для Украины будут покупать не за эти деньги. Речь идет о фонде, который будут наполнять страны Альянса, кроме США и, наверное, Венгрии и Словакии. Деньги будут предоставлять европейские страны, Канада и тому подобное. Речь идет о большой финансовой корзине, куда будут складываться ресурсы этих стран, а дальше специалисты НАТО будут организовывать логистику проплаты и передачи вооружений", - говорит Яременко.

Он также добавил, что это неплохо для Украины, потому что позволит получать вооружение более стабильно и предсказуемо.

"Поэтому мы получим определенный рычаг стабильности в поставках, что позволит нам лучше планировать оборону и свое оборонное строительство. Это хорошо для нас. Но, подчеркиваю, это совершенно новый механизм, новое дело, и мы будем свидетелями, как этот процесс будет происходить", - подытожил нардеп.

Помощь США / Инфографика: Главред

Поставки оружия в Украину - что известно

Как сообщал Главред, 11 июля президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство действиями России и заявил, что передавать вооружение Украине планирует через структуру НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина может рассчитывать на значительные поставки систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов благодаря соглашению между США и НАТО.

Нардеп Богдан Яременко также говорил, что Украина может рассчитывать на стабильные поставки американского оружия, поскольку Дональд Трамп потерял интерес к переговорам с Владимиром Путиным.

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О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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