Германия пошла на смелое решение: Мерц раскрыл, что обсуждал с Трампом

Берлин активизировал переговоры с партнерами, чтобы ускорить передачу ПВО Украине на условиях, предложенных США.

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Мерц подтвердил, что Германия готова профинансировать поставку систем Patriot для защиты Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вкратце:

Германия согласилась финансировать закупку Patriot для Украины

Мерц заявил о договоренностях с Трампом о новой модели поддержки

В Вашингтоне продолжаются переговоры о поставках ПВО Украине

Германия готова взять на себя ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot из США для нужд Украины. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в соцсети X, комментируя решение Вашингтона по усилению военной поддержки Киева.

Мерц подчеркнул, что инициатива Дональда Трампа по поставкам оружия Украине при финансовом участии европейских союзников имеет важное значение.

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"Мы с президентом Трампом несколько раз обсуждали это в последние дни. Я заверил его: Германия будет играть решающую роль. Мы делаем это в собственных интересах. Это поможет Украине защититься от бомбардировочного террора России. Только таким образом давление на Москву усилится, чтобы она наконец договорилась о мире. В конце концов, мы демонстрируем, что мы объединяемся как партнеры по политике безопасности", - заявил Мерц.

Patriot / Инфографика: Главред

Он отметил, что системы Patriot позволят Украине эффективнее защищаться от российских атак. Мерц также подчеркнул, что только таким образом можно усилить давление на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сообщил о решении передать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от российских воздушных атак. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует об изменении его предыдущего курса, ведь ранее он не одобрял новых поставок оружия с момента начала своего второго срока.

Кроме того, Украина может рассчитывать на значительные поставки систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов благодаря соглашению между США и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Также Украина может рассчитывать на стабильные поставки американского оружия, поскольку Дональд Трамп потерял интерес к переговорам с Владимиром Путиным. Об этом в интервью Главреду заявил народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

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О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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