Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Германия пошла на смелое решение: Мерц раскрыл, что обсуждал с Трампом

Руслан Иваненко
15 июля 2025, 00:07
215
Берлин активизировал переговоры с партнерами, чтобы ускорить передачу ПВО Украине на условиях, предложенных США.
Мерц, Трамп
Мерц подтвердил, что Германия готова профинансировать поставку систем Patriot для защиты Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вкратце:

  • Германия согласилась финансировать закупку Patriot для Украины
  • Мерц заявил о договоренностях с Трампом о новой модели поддержки
  • В Вашингтоне продолжаются переговоры о поставках ПВО Украине

Германия готова взять на себя ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot из США для нужд Украины. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в соцсети X, комментируя решение Вашингтона по усилению военной поддержки Киева.

Мерц подчеркнул, что инициатива Дональда Трампа по поставкам оружия Украине при финансовом участии европейских союзников имеет важное значение.

видео дня

"Мы с президентом Трампом несколько раз обсуждали это в последние дни. Я заверил его: Германия будет играть решающую роль. Мы делаем это в собственных интересах. Это поможет Украине защититься от бомбардировочного террора России. Только таким образом давление на Москву усилится, чтобы она наконец договорилась о мире. В конце концов, мы демонстрируем, что мы объединяемся как партнеры по политике безопасности", - заявил Мерц.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Он отметил, что системы Patriot позволят Украине эффективнее защищаться от российских атак. Мерц также подчеркнул, что только таким образом можно усилить давление на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сообщил о решении передать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от российских воздушных атак. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует об изменении его предыдущего курса, ведь ранее он не одобрял новых поставок оружия с момента начала своего второго срока.

Кроме того, Украина может рассчитывать на значительные поставки систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов благодаря соглашению между США и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Также Украина может рассчитывать на стабильные поставки американского оружия, поскольку Дональд Трамп потерял интерес к переговорам с Владимиром Путиным. Об этом в интервью Главреду заявил народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Читайте также:

О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ПВО новости Украины Фридрих Мерц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Германия пошла на смелое решение: Мерц раскрыл, что обсуждал с Трампом

Германия пошла на смелое решение: Мерц раскрыл, что обсуждал с Трампом

00:07Война
Нет других вариантов: в Раде раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

Нет других вариантов: в Раде раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

23:06Война
Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

23:00Политика
Реклама

Популярное

Ещё
РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищник

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищник

Последние новости

00:33

Андрей Бедняков рассказал, как его дочь от Насти Короткой реагирует на новых женщин

00:07

Германия пошла на смелое решение: Мерц раскрыл, что обсуждал с Трампом

14 июля, понедельник
23:11

Наде Дорофеевой в больнице сообщили серьезные новости: "В непростые моменты жизни"

23:07

Как толковать удар птицы по окну: что на самом деле означает эта примета

23:06

Нет других вариантов: в Раде раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

Кремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - МиловКремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - Милов
23:00

Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

22:49

"Мир знает, куда бить": Зеленский раскрыл детали разговора с Келлогом

22:07

Будет ли Украина иметь стабильные поставки оружия от США: детали от нардепа

22:02

"Ночью приходил, попросил это сделать": Елена Мозговая рассказала о воле отца

Реклама
21:47

"Объяснял историю РФ с 1250 года": Рютте высмеял Путина за "историка" на переговорах

21:41

Знаки повсюду: приметы на удачу и везение

21:19

США готовят пакет военной помощи на $10 миллиардов - что получит Украина

21:10

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

21:08

Гордость и признание: Джамала примет участие в Grammy Awards

21:06

"Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным

20:55

Не только Patriot: Рютте раскрыл, какое оружие может получить Киев первой волной

20:25

Комары исчезнут навсегда: одно натуральное средство легко избавит от насекомыхВидео

20:07

HBO начала съемки сериала о Гарри Поттере: в Сети появился первый кадр

19:54

Что заставляет кротов убегать навсегда: простой проверенный метод от садовода

19:31

Спецпосланник Трампа встретился с Умеровым, Будановым и Сырским: о чем говорили

Реклама
19:10

Большое заявление Трампа по РФ: почему президент США изменил риторикумнение

19:05

Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина: количество радует

19:03

Трамп резко изменил позицию по России и поставил ультиматум: чего ждать украинцам

18:59

Идеальное время для рекордного урожая: когда можно пересаживать клубнику летомВидео

18:56

Начинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – Яременко

18:53

Враг цинично ударил по Харьковщине: количество пострадавших растет

18:43

Сложный период для Путина: полковник ВСУ предупредил о проблемах РФ на фронтеВидео

18:31

Вкус лета в банке: проверенный рецепт кабачков с шампиньонами и соусом сацебелиВидео

18:12

Где енот: только гений справится с загадкой за 5 секунд

18:05

Свириденко назвала главные задачи на посту премьера: когда объявят состав Кабмина

18:04

Полная перезагрузка: СМИ раскрыли, когда Рада проголосует за состав нового Кабмина

17:43

Как не угробить авто: для чего в машине антифриз и когда его нужно срочно менятьВидео

17:30

Цены в Украине взлетели втрое: Госстат назвал "рекордсменов" по подорожанию

17:28

В Украине рекордно подорожали сигареты: что будет с ценами в дальнейшем

17:20

Есть только три условия: названы реальные сценарии окончания войны в Украине

16:55

Украина может получить крылатые ракеты JASSM для F-16: СМИ раскрыли подробности

16:54

Потрясло: в одной из областей Украины зафиксировали неожиданное землетрясение

16:30

Курс доллара и евро рванул вверх: сколько будет стоить валюта уже 15 июля

16:24

Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко

16:22

Аренда квартир в Украине подорожала: где дороже и дешевле всего снимать однушку

Реклама
16:12

Шмыгаль может заменить Умерова: нардеп раскрыл детали больших ротаций в Кабмине

16:04

Даже следа не останется: как уничтожить все сорняки только с помощью одного средства

15:40

Надю Дорофееву положили в больницу второй раз за лето - что происходит с певицей

15:35

Как хитрые немцы готовят яйца: один способ поразит удивительным результатомВидео

15:34

Чем быстро отмыть золотые украшения: простой, но очень эффективный способВидео

15:29

Судьба меняет маршрут: какие ТОП-4 знака откроют новую страницу жизни уже летом

15:22

Вызов для ПВО: РФ может получить от КНДР новые ракеты

15:17

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищникВидео

15:11

Трамп оказался там, где был Байден в вопросе оружия для Украины: в NYT назвали причину

15:00

В Украине будет новый премьер-министр – кому Зеленский предложил должность

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять