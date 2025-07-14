Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

Руслана Заклинская
14 июля 2025, 23:00обновлено 14 июля, 23:37
87
Президент Зеленский обсудил усиление обороноспособности Украины с президентом США и генсеком НАТО.
Зеленский провел 'очень хороший разговор' с Трампом - о чем договорились лидеры
Зеленский провел разговор с Трампом и Рютте / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Зеленский провел "очень хороший" разговор с президентом США
  • Лидеры согласились активно координировать действия и регулярно поддерживать контакт
  • С генсеком НАТО президент Украины обсудил углубление сотрудничества между США, Европой и Украиной

В понедельник, 14 июля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Разговор между лидерами стран был "очень хорошим". Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.

"Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир", - заявил Зеленский.

видео дня

По его словам, Трамп поделился информацией о своей недавней встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский подчеркнул, что это свидетельствует о крепких и хороших отношениях Украины со странами Альянса, которые активно работают над увеличением оборонных расходов.

Во время разговора лидеры стран обсудили необходимые средства и решения, которые помогут обеспечить лучшую защиту украинских граждан от российских атак и укрепить позиции Украины на фронте.

"Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира. Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, господин президент! Спасибо, Америка", - подчеркнул Зеленский.

Разговор Зеленского с Рютте

Также президент Украины провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Тоже очень хороший разговор, Марк проинформировал о сегодняшней встрече в Вашингтоне с президентом Трампом и о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины", - отметил лидер Украины.

Зеленский подчеркнул, что высоко ценит готовность союзников предоставить Украине дополнительные системы ПВО "Patriot". По его словам, над этим уже активно работают США, Германия и Норвегия. Кроме того, ожидается поставка другого оружия, которое поможет защитить жизни украинцев и отразить российские атаки.

"Важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизни людей. Спасибо, Марк!" - подытожил президент разговор с генсеком НАТО.

Инфографика patriot, патриот
ПВО "Patriot" / Инфографіика: Главред

Помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал Главред, во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля президент США Дональд Трамп дал России 50 дней на достижение мирного соглашения с Украиной. Если этого не произойдет, США введут 100% пошлины на весь российский экспорт (вторичные тарифы).

Также объявлено о поставке 17 систем Patriot Украине - часть прибудет уже через несколько дней. США предоставляют оружие, но финансируют его страны НАТО, в частности ЕС.

Кроме этого, Рютте подтвердил, что Украина получит масштабную помощь в ПВО, ракетах и боеприпасах благодаря соглашению между США и НАТО. По его словам, расширение оборонного производства НАТО позволит сформировать большие пакеты помощи Украине, не ослабляя оборону стран Альянса.

США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую впоследствии получит Украина.

Читайте также:

О персоне: Марк Рютте

Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп генсек НАТО Марк Рютте Трамп новости война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Германия пошла на смелое решение: Мерц раскрыл, что обсуждал с Трампом

Германия пошла на смелое решение: Мерц раскрыл, что обсуждал с Трампом

00:07Война
Нет других вариантов: в Раде раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

Нет других вариантов: в Раде раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

23:06Война
Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

23:00Политика
Реклама

Популярное

Ещё
РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищник

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищник

Последние новости

00:07

Германия пошла на смелое решение: Мерц раскрыл, что обсуждал с Трампом

14 июля, понедельник
23:11

Наде Дорофеевой в больнице сообщили серьезные новости: "В непростые моменты жизни"

23:07

Как толковать удар птицы по окну: что на самом деле означает эта примета

23:06

Нет других вариантов: в Раде раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

23:00

Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом - о чем договорились лидеры

Кремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - МиловКремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - Милов
22:49

"Мир знает, куда бить": Зеленский раскрыл детали разговора с Келлогом

22:07

Будет ли Украина иметь стабильные поставки оружия от США: детали от нардепа

22:02

"Ночью приходил, попросил это сделать": Елена Мозговая рассказала о воле отца

21:47

"Объяснял историю РФ с 1250 года": Рютте высмеял Путина за "историка" на переговорах

Реклама
21:41

Знаки повсюду: приметы на удачу и везение

21:19

США готовят пакет военной помощи на $10 миллиардов - что получит Украина

21:10

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

21:08

Гордость и признание: Джамала примет участие в Grammy Awards

21:06

"Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным

20:55

Не только Patriot: Рютте раскрыл, какое оружие может получить Киев первой волной

20:25

Комары исчезнут навсегда: одно натуральное средство легко избавит от насекомыхВидео

20:07

HBO начала съемки сериала о Гарри Поттере: в Сети появился первый кадр

19:54

Что заставляет кротов убегать навсегда: простой проверенный метод от садовода

19:31

Спецпосланник Трампа встретился с Умеровым, Будановым и Сырским: о чем говорили

19:10

Большое заявление Трампа по РФ: почему президент США изменил риторикумнение

Реклама
19:05

Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина: количество радует

19:03

Трамп резко изменил позицию по России и поставил ультиматум: чего ждать украинцам

18:59

Идеальное время для рекордного урожая: когда можно пересаживать клубнику летомВидео

18:56

Начинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – Яременко

18:53

Враг цинично ударил по Харьковщине: количество пострадавших растет

18:43

Сложный период для Путина: полковник ВСУ предупредил о проблемах РФ на фронтеВидео

18:31

Вкус лета в банке: проверенный рецепт кабачков с шампиньонами и соусом сацебелиВидео

18:12

Где енот: только гений справится с загадкой за 5 секунд

18:05

Свириденко назвала главные задачи на посту премьера: когда объявят состав Кабмина

18:04

Полная перезагрузка: СМИ раскрыли, когда Рада проголосует за состав нового Кабмина

17:43

Как не угробить авто: для чего в машине антифриз и когда его нужно срочно менятьВидео

17:30

Цены в Украине взлетели втрое: Госстат назвал "рекордсменов" по подорожанию

17:28

В Украине рекордно подорожали сигареты: что будет с ценами в дальнейшем

17:20

Есть только три условия: названы реальные сценарии окончания войны в Украине

16:55

Украина может получить крылатые ракеты JASSM для F-16: СМИ раскрыли подробности

16:54

Потрясло: в одной из областей Украины зафиксировали неожиданное землетрясение

16:30

Курс доллара и евро рванул вверх: сколько будет стоить валюта уже 15 июля

16:24

Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко

16:22

Аренда квартир в Украине подорожала: где дороже и дешевле всего снимать однушку

16:12

Шмыгаль может заменить Умерова: нардеп раскрыл детали больших ротаций в Кабмине

Реклама
16:04

Даже следа не останется: как уничтожить все сорняки только с помощью одного средства

15:40

Надю Дорофееву положили в больницу второй раз за лето - что происходит с певицей

15:35

Как хитрые немцы готовят яйца: один способ поразит удивительным результатомВидео

15:34

Чем быстро отмыть золотые украшения: простой, но очень эффективный способВидео

15:29

Судьба меняет маршрут: какие ТОП-4 знака откроют новую страницу жизни уже летом

15:22

Вызов для ПВО: РФ может получить от КНДР новые ракеты

15:17

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищникВидео

15:11

Трамп оказался там, где был Байден в вопросе оружия для Украины: в NYT назвали причину

15:00

В Украине будет новый премьер-министр – кому Зеленский предложил должность

14:53

Зеленский провел переговоры с Келлогом в Киеве - о чем договорились

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять