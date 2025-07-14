Зеленский провел 'очень хороший разговор' с Трампом - о чем договорились лидеры

Президент Зеленский обсудил усиление обороноспособности Украины с президентом США и генсеком НАТО.

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Зеленский провел разговор с Трампом и Рютте / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/WhiteHouse

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Зеленский провел "очень хороший" разговор с президентом США

Лидеры согласились активно координировать действия и регулярно поддерживать контакт

С генсеком НАТО президент Украины обсудил углубление сотрудничества между США, Европой и Украиной

В понедельник, 14 июля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Разговор между лидерами стран был "очень хорошим". Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.

"Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир", - заявил Зеленский. видео дня

По его словам, Трамп поделился информацией о своей недавней встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский подчеркнул, что это свидетельствует о крепких и хороших отношениях Украины со странами Альянса, которые активно работают над увеличением оборонных расходов.

Во время разговора лидеры стран обсудили необходимые средства и решения, которые помогут обеспечить лучшую защиту украинских граждан от российских атак и укрепить позиции Украины на фронте.

"Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира. Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, господин президент! Спасибо, Америка", - подчеркнул Зеленский.

Разговор Зеленского с Рютте

Также президент Украины провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Тоже очень хороший разговор, Марк проинформировал о сегодняшней встрече в Вашингтоне с президентом Трампом и о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины", - отметил лидер Украины.

Зеленский подчеркнул, что высоко ценит готовность союзников предоставить Украине дополнительные системы ПВО "Patriot". По его словам, над этим уже активно работают США, Германия и Норвегия. Кроме того, ожидается поставка другого оружия, которое поможет защитить жизни украинцев и отразить российские атаки.

"Важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизни людей. Спасибо, Марк!" - подытожил президент разговор с генсеком НАТО.

ПВО "Patriot" / Инфографіика: Главред

Помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал Главред, во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля президент США Дональд Трамп дал России 50 дней на достижение мирного соглашения с Украиной. Если этого не произойдет, США введут 100% пошлины на весь российский экспорт (вторичные тарифы).

Также объявлено о поставке 17 систем Patriot Украине - часть прибудет уже через несколько дней. США предоставляют оружие, но финансируют его страны НАТО, в частности ЕС.

Кроме этого, Рютте подтвердил, что Украина получит масштабную помощь в ПВО, ракетах и боеприпасах благодаря соглашению между США и НАТО. По его словам, расширение оборонного производства НАТО позволит сформировать большие пакеты помощи Украине, не ослабляя оборону стран Альянса.

США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую впоследствии получит Украина.

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О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

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