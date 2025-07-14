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"Мир знает, куда бить": Зеленский раскрыл детали разговора с Келлогом

Руслана Заклинская
14 июля 2025, 22:49обновлено 14 июля, 23:23
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Зеленский и Келлог обсудили поставки оружия, санкции против РФ и мирные инициативы.
'Мир знает, куда бить': Зеленский раскрыл детали разговора с Келлогом
Зеленский встретился с Келлогом / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, x.com/generalkellogg

Кратко:

  • Кит Келлог встретился Владимиром Зеленским
  • Обсудили соглашение Трампа с НАТО, которое ускорит поставки американского оружия
  • Киев ведет переговоры по масштабным оборонным соглашениям с США

В понедельник, 14 июля, спецпредставитель президента США Кит Келлог встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили соглашение с НАТО, которое ускорит поставки Киеву оружия американского производства. Об этом сообщил Кит Келлог в соцсети X и украинский лидер в видеообращении.

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсуждаем историческое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучшего оружия американского производства в Украину. Она полностью финансируется союзниками, ускоряет доставку, поддерживает оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчеркивает его преданность миру через силу", - написал спецпосланник Трампа.

видео дня

Президент Зеленский поблагодарил бывшего президента США Дональда Трампа за готовность защищать украинские жизни. По его словам, война продолжается исключительно из-за агрессии России и желания Владимира Путина навязать войну как "новую норму".

"Эта война - она продолжается только из-за России, только из-за желания Путина продолжать войну, затягивать ее. Россия пытается сделать войну вроде бы новой нормой. Никогда нельзя с этим соглашаться. Надо делать абсолютно все - все возможное для принуждения России к прекращению убийств, к реальному миру и обеспечению безопасности. Мир возможен только благодаря силе", - подчеркнул лидер Украины.

Зеленский также сообщил, что украинские военные, разведка и специальные службы предоставят генералу Келлогу полный отчет о ситуации на фронте и будущих наступательных планах России. Это должно помочь США лучше понимать потребности Украины в обороне.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Санкции против РФ

Президент подчеркнул необходимость экономического давления на Россию. Он напомнил, что в Конгрессе США уже подготовлен закон, который предусматривает жесткие ограничения для РФ, в частности в энергетическом секторе.

"Россия до сих пор имеет на это средства - средства, чтобы разрушать жизнь соседей. Не только Украины. Но мир знает, куда бить, чтобы Путин почувствовал боль и чтобы Россия почувствовала потребность искать мира. Российские финансы на войну надо обрезать. Связи России с Ираном и Северной Кореей надо обрезать. Любые поставки компонентов и поставки оборудования для российской военной промышленности надо обрезать", - добавил он.

Зеленский поблагодарил США, Германию и Норвегию за подготовку новых решений по системам ПВО Patriot. Он также отметил, что Киев работает над масштабными оборонными соглашениями с США, подробности которых пока не разглашаются.

"Украина абсолютно готова ко всем честным и ко всем действенным шагам ради мира - длительного мира, ради реальной безопасности. Именно Россия не готова. Именно Россию надо заставлять. И это происходит", - отметил президент.

Визит Келлога в Украину - последние новости

Напомним, 11 июля стало известно, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог приедет в Киев с недельным визитом. Его приезд подтвердили также в Министерстве иностранных дел Украины.

В понедельник, 14 июля, Келлога встретил на киевском железнодорожном вокзале руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Президент Владимир Зеленский отметил, что спецпредставитель США встретится с руководством СБУ и разведки и получит полную информацию о текущей ситуации на фронте.

Также спецпосланник президента США встретился с украинским военным руководством. Он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника ГУР Кирилла Буданова относительно оперативной ситуации, угроз от России и путей достижения справедливого мира.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что одна из стран готовится передать Украине 17 систем Patriot, часть из которых может прибыть уже в ближайшие дни. В то же время Трамп подчеркнул, что несмотря на заявления Путина о якобы готовности к миру, Россия продолжает наносить ракетные удары по Киеву.

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О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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