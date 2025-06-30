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"Оруэлловская ложь": Келлог жестко поставил Пескова на место

Юрий Берендий
30 июня 2025, 22:26
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Кит Келлог раскритиковал заявления Пескова о якобы затягивании переговоров, назвав их "орвеловскими" и обвинил Россию в затягивании времени.
'Оруэлловская ложь': Келлог жестко поставил Пескова на место
Кэллог жестко поставил Пескова на место / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Кэллог:

  • Заявления Пескова являются "орвеловскими"
  • Обвинения со стороны РФ являются безосновательными
  • Россия затягивает время, продолжая наносить удары по гражданским объектам

Специальный представитель президента США Кит Келлог прокомментировал заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о якобы затягивании мирных переговоров со стороны Украины и США. Соответствующее заявление он опубликовал в заметке в соцсети X.

"Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров являются орвеловскими", - написал Келлог.

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Он подчеркнул, что такие обвинения со стороны России являются безосновательными.

"Президент Трамп последовательно и непоколебимо стремится достичь прогресса в вопросе прекращения войны", - добавил он.

Келлог подчеркнул, что США выступают за немедленное прекращение огня и призывают к проведению трехсторонних переговоров для завершения войны.

"Россия не может продолжать затягивать время, бомбя гражданские объекты в Украине", - резюмировал он.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа для окончания войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Заявления Кэллога об Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 июня спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Кэллог поддержал усилия Владимира Зеленского по достижению мира и отметил, что пытался донести эту позицию до Дональда Трампа. Выступая на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе, Келлог отметил уникальность действий Зеленского, сравнив их с президентскими поступками, которые не имели аналогов со времен Авраама Линкольна.

По словам Келлога, и Киев, и Москва должны быть готовы к компромиссам в рамках переговорного процесса. Он раскритиковал поведение России, которая до сих пор не представила своего мирного плана и демонстрирует равнодушие к потерям среди своих военных.

1 мая Келлог заявлял, что Россия не сможет выиграть войну против Украины, ведь не достигла существенных результатов за годы боевых действий. По его убеждению, завершить конфликт возможно только дипломатическим путем.

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Кто такой Кит Кэллог?

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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война в Украине мирные переговоры Кит Келлог
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