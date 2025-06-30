Германия впервые изменила позицию по Украине в НАТО: Зеленский раскрыл детали

Киев получил "зеленый свет" от лидера Евросоюза по двум важным вопросам.

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Германия впервые официально поддержала вступление Украины в НАТО - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента, Pixabay

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Германия поддержала вступление Украины в НАТО

Берлин за вступление Украины в Евросоюз

Германия впервые послала четкий сигнал о своей поддержке вступления Украины в НАТО. Берлин считает такое решение вопросом безопасности всей Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Укринформ, перед встречей с немецким министром иностранных дел Иоганном Вадефулем он рассказал о том, что Берлин официально поддержал Киев на пути в НАТО.

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"Очень важный момент, кроме будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы вас сегодня лично поблагодарить за сигнал, которого очень давно, а может даже никогда, не слышно от немецкой стороны", - отметил глава государства.

Как уточнил президент, на встрече министров иностранных дел НАТО и Украины немецкая сторона также подтвердила свою позицию по евроатлантической интеграции украинского государства.

"Немецкая сторона сказала, что считает, что Украина должна быть в Альянсе, и это в интересах безопасности всей Европы", - сказал Владимир Зеленский и уточнил, что рад сигналам поддержки, которые важны в условиях продолжающейся войны.

Когда и какие страны вступали в НАТО / Инфографика: Главред

"Германия подтверждает это решение"

Путь Украины в НАТО необратим, сказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

"Действительно, на саммите НАТО во время встречи министров иностранных я подчеркнул то, что Украина находится на бесповоротном пути в НАТО, и Германия подтверждает это решение", - отметил дипломат.

Более того, позиция Берлина относительно вступления Украины в Евросоюз аналогична.

"Надеемся, что за время председательства Дании [во втором полугодии 2025 года] может быть открыт первый переговорный кластер [о вступлении в ЕС]", - считает Вадефуль.

Также он сказал, что Германия настроена оптимистично касательно будущего Украины.

"Иногда надежды кажутся маленькими. Так, как это было во время воссоединения Германии. Но уже сколько лет как Германия едина. Моя семья проживала в ГДР и не верила в то, что может произойти даже за неделю до того, как Германия воссоединилась. То есть, если мы защищаем свободу, то многое возможно", - подчеркнул Иоганн Вадефуль.

Война в Украине и НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге заявил, что блок призывает к справедливому и длительному миру в Украине.

"Наши решения включают продолжение поддержки Украины, а также содействие справедливому и длительному миру. Мы все хотим, чтобы кровопролитие прекратилось. Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - сказал Рютте.

Путин способен развязать войну против НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. Такую оценку они сделали после того, как проанализировали слова президента США Дональда Трампа, который допустил, что Россию может интересовать не только Украина.

Путин лжет, когда пытается "оправдать" нападение на Украину якобы вступлением страны в НАТО, сказал представитель МИД Георгий Тихий. Он напомнил, как Путин в начале нулевых говорил диаметрально противоположные вещи.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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