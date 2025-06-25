В НАТО высказались об Украине и указали на опасный момент

Генеральный секретарь НАТО заявил, что противники хотят расколоть Альянс.

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НАТО и Украина, Рютте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

В Гааге открыт саммит НАТО

Рютте акцентировал на желании противников расколоть Альянс

Рютте высказался об "опасном периоде для миллиардов граждан"

В Гааге проводят самиит НАТО. Генсекретарь Альянса Марк Рютте заявил, что он открыл саммит "в опасный момент для миллиарда граждан", сообщает The Guardian.

Он акцентировал на том, что "агрессивная группа противников" хочет расколоть Альянс.

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"На Ближнем Востоке продолжается война. Терроризм представляет постоянную угрозу, а новые технологии открывают возможности, но также создают много серьезных вызовов в сфере безопасности. Учитывая это, мы стоим вместе, объединенные в НАТО", - заявил он.

В то же время он называет "победной комбинацией" сотрудничество Северной Америки и Европы. Страны-члены Альянса будут увеличивать оборонное производство, чтобы обеспечить всем необходимым Вооруженные силы НАТО. Это повлечет за собой расширение оборонной промышленной базы.

"Наши решения включают продолжение поддержки Украины, а также содействие справедливому и длительному миру. Мы все хотим, чтобы кровопролитие прекратилось. Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - заявил генсекретарь НАТО.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Саммит НАТО в Гааге - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в рабочем ужине лидеров стран-членов НАТО, который запланирован на 24 июня в Гааге. Как сообщают источники Радио Свобода, участие в мероприятии также ожидается со стороны президента США Дональда Трампа.

Кроме того, во время саммита НАТО в Гааге ожидается повторное подтверждение неизменности курса Украины на вступление в Альянс. Украинская делегация также надеется услышать о конкретных действиях со стороны стран-членов по поддержке Украины.

В то же время, по информации Der Spiegel, участие Дональда Трампа в саммите под вопросом, ведь он может отказаться от приезда, если государства-члены НАТО не согласятся на увеличение своих расходов на оборону.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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