Вашингтон намекает: Трамп может не появиться на саммите НАТО

Кратко:
- Трамп может проигнорировать саммит НАТО в Гааге
- США требуют от союзников увеличить расходы на оборону
- Организаторы саммита не получали официального подтверждения
Президент США Дональд Трамп может не приехать на нынешний саммит НАТО в Гааге, если страны-члены Альянса не увеличат оборонные расходы. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, новый посол США при НАТО Мэтью Уитакер якобы предупредил немецкую сторону:
"Американский президент Дональд Трамп может проигнорировать нынешний саммит Альянса, если государства-члены не объявят о повышении расходов на оборону".
Сначала, как отмечают журналисты, немецкие чиновники не воспринимали серьезно требования Вашингтона. Но ситуация изменилась:
"Теперь Витакеру верят", - говорится в материале.
Кроме того, по данным Der Spiegel, именно Уитакер предупреждает, что:
"Президент Дональд Трамп откажется от визита на саммит НАТО, если союзники не пересмотрят свои оборонные расходы".
В то же время официального подтверждения этим заявлениям пока нет. Организаторы саммита сообщили, что не получали никаких сигналов о возможном отказе президента США от участия в мероприятии.
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Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.
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