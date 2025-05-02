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Вашингтон намекает: Трамп может не появиться на саммите НАТО

Руслан Иваненко
2 мая 2025, 23:58
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Президент США отказывается подтвердить участие в саммите, пока партнеры не увеличат финансирование обороны.
Трамп, Нато
Трамп может отменить визит на саммит НАТО / Коллаж: Главред, фото: ОП, пресс-служба НАТО

Кратко:

  • Трамп может проигнорировать саммит НАТО в Гааге
  • США требуют от союзников увеличить расходы на оборону
  • Организаторы саммита не получали официального подтверждения

Президент США Дональд Трамп может не приехать на нынешний саммит НАТО в Гааге, если страны-члены Альянса не увеличат оборонные расходы. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, новый посол США при НАТО Мэтью Уитакер якобы предупредил немецкую сторону:

видео дня

"Американский президент Дональд Трамп может проигнорировать нынешний саммит Альянса, если государства-члены не объявят о повышении расходов на оборону".

Сначала, как отмечают журналисты, немецкие чиновники не воспринимали серьезно требования Вашингтона. Но ситуация изменилась:

"Теперь Витакеру верят", - говорится в материале.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Кроме того, по данным Der Spiegel, именно Уитакер предупреждает, что:

"Президент Дональд Трамп откажется от визита на саммит НАТО, если союзники не пересмотрят свои оборонные расходы".

В то же время официального подтверждения этим заявлениям пока нет. Организаторы саммита сообщили, что не получали никаких сигналов о возможном отказе президента США от участия в мероприятии.

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Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Кроме того Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не гархорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Также ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

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Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

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