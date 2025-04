Лавров заявил, что РФ хочет захватить новые территории, включая страны НАТО - ISW

Что сообщили аналитики:

Правительство страны-агрессора России, во главе которого кремлевский диктатор Владимир Путин и его приспешник Сергей Лавров, продолжает эскалацию информационной войны с требованиями от Украины уступить временно оккупированные и подконтрольные Киеву территории.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны(ISW), в недавнем интервью Лавров в очередной раз отметил требование РФ передать под контроль Кремля все территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Более того, глава МИД страны-агрессора назвал эти регионы "Донбассом" и "Новороссией" и заявил, якобы Украина не представляет их население. Лавров добавил, что Украина не имеет права и на представление Одессы, ведь ее якобы построила Россия.

По мнению аналитиков, это интервью соратника Путина свидетельствует о том, что в планах России продолжение захвата территорий Украины. Что интересно - происходит это на фоне переговоров с США о прекращении войны.

Кроме Украины Россию интересуют и территории в Восточной Европе, Южном Кавказе и Центральной Азии, включая страны-члены НАТО. Лавров заявил, что они якобы никогда не принадлежали никому, кроме Российской империи и Советского Союза, а сегодня там происходят "отвратительные вещи".

Становится понятно, что эти и предыдущие заявления с угрозами в сторону Финляндии указывают на опасные намерения Кремля использовать нарративы, похожие на те, которыми Кремль оправдывал агрессию против Украины.

Напомним, Главред писал, что по информации источников СМИ в НАТО, Россия отработала атаку на Финляндию, Норвегию и Балтийские страны. В случае нападения, к операции могут привлечь десятки тысяч российских солдат.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия неоднократно угрожала странам-членам НАТО военной агрессией. Не исключено, что и ее союзник Северная Корея может вторгнуться в одну из стран Альянса.

Накануне немецкий историк предупредил, что нападение страны-оккупанта России на Литву возможно уже осенью. После прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции, поэтому, по его словам, странам НАТО надо быть готовыми обороняться.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.