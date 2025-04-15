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Причина в Трампе: СМИ узнали, почему Путин затягивает переговоры

Марина Фурман
15 апреля 2025, 00:45
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Россия во главе с диктатором Путиным, загнала себя в тупик.
Трамп, Путин
В CNN предположили, почему РФ затягивает переговоры / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Основное:

  • Путин пытается затягивать переговоры
  • В России считают, что Трамп "заинтересован в легкой победе"

Российский диктатор Владимир Путин пытается различными способами затянуть переговоры с США по войне в Украине. Путин считает, что американский лидер Дональд Трамп "заинтересован в легкой победе, а не в сложном компромиссе". Об этом говорится в аналитической статье CNN.

По словам автора материала, российский диктатор верит, что летом 2025 года, армия РФ сможет одержать ощутимую победу на фронте, которая изменит динамику переговоров.

видео дня

Кроме того, по мнению Ника Пейтона, попытки армии РФ наступать на Сумщине направлены на то, чтобы "купить России пространство на границе".

"Его наступление на Сумы направлено на то, чтобы купить России пространство на границе, а также затянуть туда силы Украины. Россия медленно, но с дискомфортом продвигается к югу от Запорожья - района, где почти два года назад должно было развернуться ее контрнаступление. Один из офицеров украинской разведки, недавно переведенный в район города Харькова, рассказал о том, что на линии фронта сейчас тише, чем ожидалось", - пишет автор материала.

При этом Уолш считает, Россия во главе с диктатором Путиным, загнала себя в тупик. Противнику нет никакого смысла заключать "соглашение" о перемирии.

"Наступает момент истины. Москва вложила все силы в войну, в которой она просто не может позволить себе ничего меньшего, чем победа. Она не видит выгоды в том, чтобы заключить соглашение на замороженной линии фронта сейчас. Динамика - в условиях, когда Белый дом нарушает нормы в области экономики и безопасности, а Украина едва удовлетворяет потребности в рабочей силе и ресурсах, - с каждым днем все больше склоняется в ее пользу. Россияне тянут время, считая, что оно на их стороне", - резюмировал автор материала.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры по завершению войны - новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, Дональд Трамп высказал мнение, что между Россией и Украиной потенциально могут быть нормальные отношения, добавив, что настал момент "или смириться, или молчать".

Недавно главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что ситуация в Черном море в ближайшее время не изменится, а Россия будет продолжать затягивать переговоры. Он подчеркнул, что есть позиции, с которых Украина не отступит. Поэтому какие бы "хотелки" не высказывала российская сторона - этого не будет.

Россия планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны. Как пишет The Wall Street Journal, не хочет быстрого прекращения огня. При этом Кремль уже имеет богатый опыт использования военного наступления для улучшения своей позиции на переговорах. Эту стратегию Москва применяла в Сирии, а также на переговорах в Ялте во время Второй мировой войны.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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