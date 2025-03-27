Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ будет затягивать переговоры: Клименко назвал цель Кремля

Анна Ярославская
27 марта 2025, 12:42
91
Украина не согласится на "хотелки" России.
Андрей Клименко, переговоры в Саудовской Аравии
Андрей Клименко оценил перспективы морского перемирия / Коллаж: Главред, фото: blackseanews.net, t.me/ermaka2022

Вы узнаете:

  • Удастся ли достичь перемирия в Черном море
  • Зачем Россия затягивает мирные переговоры

Ситуация в Черном море в ближайшее время не изменится, а Россия будет продолжать затягивать переговоры. Такое мнение в интервью Главреду озвучил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Я думаю, что в Черном море все останется так, как есть. Я не вижу сегодня каких-то базовых, фундаментальных вещей. Есть позиции, с которых Украина не отступит. Поэтому какие бы "хотелки" не высказывала российская сторона - этого не будет", - считает он.

Что касается позиции Белого дома, то представители администрации Трампа будут продолжать рассказывать о "своих больших победах и об удачных сделках".

"Делегации могут встречаться еще 328 раз на техническом уровне и обсуждать, каким вооружением, куда можно, а куда нельзя бить", - добавил он.

При этом Клименко считает, что затягивание переговоров выгодно и Российской Федерации.

"Мотив - они рассчитывают, что таким образом будут размывать поддержку Европы, которая им очень не нравится, поскольку Европа внезапно решила частично заменить собой Соединенные Штаты в украинско-российской войне", - сказал эксперт.

Смотрите видео интервью Андрея Клименко Главреду о перемирии в Черном море:

Перемирие в Черном море - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет взять под контроль стратегически важный продуктовый коридор в Черном море. Однако у врага не получится этого сделать. По его словам, для РФ прекращение огня в Черном море важно, ведь оккупанты уже давно не контролируют этот коридор.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.

Другие новости:

Кто такой Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черное море Андрей Клименко война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

12:58Украина
Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

12:54Синоптик
"Безопасности в море ждать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для Украины

"Безопасности в море ждать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для Украины

11:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Как можно отмыть кастрюлю снаружи от нагара: простой и интересный способ

Как можно отмыть кастрюлю снаружи от нагара: простой и интересный способ

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

14:30

Рядом с какими растениями посадить помидоры: лучшие соседи томатов

14:15

Экскурсионный батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта: детали

14:10

Пирог без замеса теста с весенней начинкой: сметут в два счетаВидео

13:48

Блогерша-молчунья Стужук родила в присутствии детей: фото родов

13:43

75% украинцев не доверяют Порошенко из-за обогащения, скандалов и санкций - эксперт

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военныхАндрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных
13:42

Готовил кофе, а потом влюбился: Данилко рассказал про встречу с Тото Кутуньо

13:38

Хлеб дольше будет свежим, если его завернуть в 1 кухонный предмет: секрет экспертов

13:36

В Украине начал падать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

13:32

Редкое солнечное затмение впервые за 18 лет: где и когда наблюдать в Украине

Реклама
13:01

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:58

РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

12:54

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

12:53

Зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома: интересный лайфхак

12:44

Увеличение пенсии на 3 000 гривен: кому существенно повысили выплаты

12:42

РФ будет затягивать переговоры: Клименко назвал цель КремляВидео

12:03

Где 3 отличия между девушками: только "гений головоломок" угадает за 17 секунд

12:01

"Пламя достигало 10 этажа": очевидец рассказал детали удара РФ по Днепру

12:00

27 марта нельзя спорить и злиться: какой сегодня праздник, что нельзя делать

11:57

Дешевое средство превратит тусклый газон в изумрудное чудо: что нужно сделать

11:45

Комиссия вырастет: с 1 апреля владельцы карт одного банка будут платить больше

Реклама
11:34

Все печально: появились новости о состоянии Махаэля Шумахера

11:17

Православный календарь на апрель 2025: когда Пасха и Проводы в этом году

11:13

"Безопасности в море ждать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для УкраиныВидео

11:07

Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы: боец раскрыл планы России

10:51

Цены "летят в космос": в Украине стремительно дорожает популярный вид мяса

10:47

Как выглядит старший сын Меладзе и Джанабаевой: певица похвасталась достижением

10:41

Посевной календарь на апрель 2025: что нужно успеть посадить

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 марта: Драконам - ложь, Собакам - стресс

10:22

США могут как усилить, так и ослабить санкции против РФ: Бессент назвал условия

10:16

Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

09:55

"Долгое время страдал": умер звезда российских сериалов

09:52

Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по ДнепруФото

09:46

Шокирующие ритуалы и традиции Африки: для чего африканцы вставляют в губу тарелку

09:17

Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

09:03

"Он обманет всех": названа дата окончания "перемирия", которая изменит все в Украине

08:48

Путинист Иосиф Пригожин публично признался в своей зависимости - детали

08:40

Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

08:24

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трио в Джидде: каждый о своеммнение

08:09

У Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины

Реклама
07:58

"Как же сильно я скучаю": Владимир Ярославский растрогал своим признанием

07:57

Энергетическое перемирие: Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет

07:55

Улыбалась на похоронах: дочь Киркорова обратилась к покойному деду-путинисту

07:02

Не приближает мир: Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника Трампа Уиткоффа

06:10

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

06:10

Корабль дураковмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти панду за 6 секунд

05:50

Винтажная иллюзия: найдите двух котов на ретрокартинке за 7 секунд

05:06

Неизвестный факт для многих: почему в Норвегии запрещено умирать

04:30

ВСУ "поджарили" оккупантов: в воздух взлетел командно-наблюдательный пункт РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять