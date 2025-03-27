РФ будет затягивать переговоры: Клименко назвал цель Кремля

Украина не согласится на "хотелки" России.

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Андрей Клименко оценил перспективы морского перемирия / Коллаж: Главред, фото: blackseanews.net, t.me/ermaka2022

Вы узнаете:

Удастся ли достичь перемирия в Черном море

Зачем Россия затягивает мирные переговоры

Ситуация в Черном море в ближайшее время не изменится, а Россия будет продолжать затягивать переговоры. Такое мнение в интервью Главреду озвучил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Я думаю, что в Черном море все останется так, как есть. Я не вижу сегодня каких-то базовых, фундаментальных вещей. Есть позиции, с которых Украина не отступит. Поэтому какие бы "хотелки" не высказывала российская сторона - этого не будет", - считает он.

Что касается позиции Белого дома, то представители администрации Трампа будут продолжать рассказывать о "своих больших победах и об удачных сделках".

"Делегации могут встречаться еще 328 раз на техническом уровне и обсуждать, каким вооружением, куда можно, а куда нельзя бить", - добавил он.

При этом Клименко считает, что затягивание переговоров выгодно и Российской Федерации.

"Мотив - они рассчитывают, что таким образом будут размывать поддержку Европы, которая им очень не нравится, поскольку Европа внезапно решила частично заменить собой Соединенные Штаты в украинско-российской войне", - сказал эксперт.

Смотрите видео интервью Андрея Клименко Главреду о перемирии в Черном море:

Перемирие в Черном море - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет взять под контроль стратегически важный продуктовый коридор в Черном море. Однако у врага не получится этого сделать. По его словам, для РФ прекращение огня в Черном море важно, ведь оккупанты уже давно не контролируют этот коридор.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.

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Кто такой Андрей Клименко Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия. Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем". С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш". С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении. С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

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