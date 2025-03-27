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Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

Анна Ярославская
27 марта 2025, 09:17
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Москва во время переговоров в Эр-Рияде выдвинула условия по прекращению ударов по энергетике и боевых действий в Черном море.
Марко Рубио, ВМФ РФ
Марко Рубио назвал условия России для морского перемирия / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ

Вы узнаете:

  • Какие требования выдвинула Россия
  • Как в США оценивают переговоры о прекращении огня

Страна-агрессор Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом.

По словам Рубио, Москва во время переговоров в Эр-Рияде выдвинула условия по прекращению ударов по энергетике и боевых действий в Черном море. Одним из требований является отмена санкций.

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"Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они введены Европейским Союзом. Поэтому когда наши люди вернутся, мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен", - сказал госсекретарь США.

При этом он считает факт обсуждения прекращения огня является позитивным сигналом.

"Я думаю, что это хорошо, что и украинцы, и россияне говорят о прекращении огня, то ли энергетического, то ли, возможно, в Черном море", – подчеркнул Рубио.

Глава американской дипломатии добавил, что позицию РФ представят президенту США Дональду Трампу, после чего будет принято решение о дальнейших шагах.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Перемирие в Черном море - последние новости

Как писал Главред, в Саудовской Аравии 23-25 марта прошли переговоры между делегациями США, Украины и РФ относительно возможного перемирия в Черном море. Администрация Дональда Трампа положительно оценила результаты встречи. Россия согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет взять под контроль стратегически важный продуктовый коридор в Черном море. Однако у врага не получится этого сделать. По его словам, для РФ прекращение огня в Черном море важно, ведь оккупанты уже давно не контролируют этот коридор.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что США должны принять меры в случае нарушения Россией морского перемирия. Он также отметил, что Вашингтон может привлечь сторонние страны, в частности Саудовскую Аравию, для мониторинга ситуации.

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перемирие Черное море Марко Рубио война России и Украины мирные переговоры
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