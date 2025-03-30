Многие даже не догадываются: сколько лет Шевченко прожил в России

Для многих может быть непонятным, почему Шевченко жил в России, но этому есть объяснение.

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Почему Тарас Шевченко писал на русском языке / Коллаж: Главред, фото: автопортрет Шевченко, УНИАН

Вы узнаете:

Как Шевченко выкупили из крепостничества

Когда и при каких обстоятельствах Шевченко жил в России

Для украинцев Тарас Шевченко является одним из самых известных украинских поэтов. В школе дети узнают все о его жизни, в частности, кто выкупил Тараса Шевченко и другие важные факты.

При этом не все знают много о том, что поэт жил определенное время в России. Главред узнал при каких обстоятельствах так произошло. Об этом говорится на сайте КНУ имени Тараса Шевченко.

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Как известно, Тараса Шевченко выкупили из крепостничества в 1838 году благодаря усилиям Василия Жуковского, русского поэта и друга художника Карла Брюллова. Жуковский организовал лотерею, на которой был продан его портрет, нарисованный Брюлловым.

Полученные средства были использованы для выкупа Шевченко у господина Павла Энгельгардта, что дало ему возможность начать новую жизнь как свободный человек. В 1838 году он поселился в Петербурге, где учился в Академии художеств и занимался творчеством.

В 1847 году его арестовали и отправили в ссылку в Оренбургский край, где он провел десять лет. После возвращения из ссылки в 1857 году он снова некоторое время жил в Петербурге. Всего в России он прожил около 15 лет.

Важно отметить, что хотя Шевченко стал известным прежде всего как украинский поэт, он также писал на русском языке. А все потому, что в то время русский был языком официального общения, и именно на нем приходилось вести документы и переписку. Кроме этого во время ссылки ему запрещали писать на украинском, поэтому он вынужден был использовать русский.

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Что известно о Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко? Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - государственное учреждение высшего образования Украины, расположенное в городе Киеве. По рейтингам вузов, на 2020 год занимал 1 место и является крупнейшим университетом по количеству студентов и специальностей. С 2009 до 2014 года имел статус автономного исследовательского университета, пишет Википедия.

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