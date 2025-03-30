Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке: знают единицы

Если не следовать советам по стирке, можно не только испортить вещи, но и вывести из строя технику.

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Список вещей, которые категорически нельзя стирать в машинке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что нельзя стирать в машинке

Почему обувь стоит чистить вручную

Несмотря на блага развития технологий, которые упрощают нашу жизнь, все же есть вещи, которые до сих пор нельзя стирать в машинке. Некоторые элементы одежды стоит стирать только вручную, чтобы не испортить вещи и стиралку. Главред узнал, что нельзя бросать в стиральную машинку, чтобы техника не вышла из строя.

Обувь

По словам профессионалов, все виды обуви являются опасными для вашей стиралки, ведь пара кроссовок может поцарапать барабан, а сама обувь потеряет форму, передает портал Express.co.uk.

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Эксперты рекомендуют чистить кроссовки только водой и моющим средством, если же решили постирать в машинке, то следует использовать наволочки или специальные мешочки.

Предметы для домашних любимцев

Специалисты также не советуют стирать в машинке различные лежанки для домашних животных.

"Лежаки с рыхлым наполнителем, например, из пенопласта или измельченной пены, нельзя стирать в стиральной машине. Наполнитель может сбиться в комки, вызывая дисбаланс и потенциально повреждая двигатель стиральной машины. Кроме того, шерсть домашних животных может забить фильтр и дренажную систему машинки", - предостерегают специалисты.

Детские игрушки

Эксперт по стирке подчеркивает, что следует быть осторожными даже тогда, когда кладете мягкие игрушки в стиральную машину, поскольку старые ткани могут испортиться. Также перед стиркой проверьте, чтобы в игрушке не было батареек или электронных деталей, ведь это может повредить как саму игрушку, так и технику.

Шелковые и деликатные вещи

По словам генерального директора Laundryheap, большинство шелковых вещей также не стоит стирать в машинке, поскольку они требуют профессионального ухода.

Если вы решили постирать деликатные вещи, например детскую одежду или нижнее бельё, лучше поместить их в сетчатые мешочки.

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