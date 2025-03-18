Фронтальная или вертикальная: эксперты сказали, какая стиральная машина лучше

Когда вы выбираете между стиральной машиной с вертикальной или фронтальной загрузкой, стоит учесть неочевидные плюсы и минусы.

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Как выбрать идеальную стиральную машину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

Какие преимущества и недостатки фронтальной стиралки

В чем лучшая вертикальная стиральная машина

Как выбрать лучшую стиралку

При выборе стиральной машины важно учитывать не только тип загрузки, но и эффективность, расход воды и электроэнергии, простоту использования и долговечность техники. Главред рассмотрел основные плюсы и минусы фронтальных и вертикальных стиральных машин.

Одно из самых больших преимуществ стиральной машины с фронтальной загрузкой, помимо эстетики: ее можно положить на сушильную машину, отметил бренд-менеджер белья Whirlpool Морган ЛаЛонд, пишет HuffPost.

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"Они занимают гораздо меньше места, что является большим преимуществом, особенно если у вас маленькая стиральная зона, например, шкаф", - пояснил Патрик Ричардсон, известный как Laundry Evangelist.

Даже если места достаточно, размещение машин в столбик освобождает пространство для дополнительных элементов, таких как раковина, зона для складывания белья или вешалка. Хотя некоторые стиральные машины с вертикальной загрузкой компактны, большинство из них нельзя расположить друг на друге.

Машины с вертикальной загрузкой реже имеют неприятный запах

"Фронтальные стиральные машины имеют резиновый уплотнитель, который удерживает воду во время цикла стирки. Но из-за этого бак может не высыхать полностью, если дверца закрыта", - пояснил менеджер бренда Whirlpool Морган Лалонд.

Из-за этого может развиваться плесень и неприятный запах. Решение проблемы - оставлять дверцу открытой после стирки для высыхания.

Ричардсон добавляет, что за 16 лет пользования фронтальной машиной у него ни разу не было проблем с запахом, потому что он всегда оставлял дверцу открытой. Кроме того, он рекомендует очищать машину раз в 4-5 месяцев, используя борную кислоту и уксус в горячем цикле стирки.

Фронтальные машины экономят воду и электроэнергию

По словам Палмера-Смита, фронтальные машины могут использовать до 40% меньше воды, чем вертикальные. Согласно Energy Star (программа экологической сертификации США), фронтальные модели поднимают одежду с помощью боковых лопаток, заставляя ее перекатываться в небольшом количестве воды. Полоскание осуществляется путем многократного распыления воды под высоким давлением, а не полного замачивания в воде.

Кроме снижения расходов на воду, фронтальные машины быстрее отжимают белье, сокращая время сушки.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Вертикальные машины стирают быстрее

"Во многих моделях машин с верхней загрузкой есть более быстрые циклы стирки", - отметил Лалонд.

По данным Consumer Reports, традиционные стиральные машины с вертикальной загрузкой и центральным активатором могут постирать белье за 35-80 минут. Модели без активатора, использующие технологию высокой эффективности, занимают 60-85 минут. Фронтальные машины - дольше: стирка длится от 70 до 120 минут.

Фронтальные машины более бережны к одежде

Фронтальные стиральные машины стирают с помощью вращения и падения, что меньше повреждает ткани, чем активаторы в вертикальных моделях. Даже современные вертикальные машины без активаторов не такие деликатные, поскольку белье трется друг о друга.

Вертикальные машины дешевле при покупке

Фронтальные машины дороже в покупке и ремонте. По данным Consumer Reports, средняя цена фронтальной машины составляет $1038, тогда как вертикальная стоит около $740. Впрочем, в долгосрочной перспективе фронтальные модели экономят на потреблении электроэнергии и воды.

Расположение дверцы имеет значение

Важно учитывать, как расположение дверцы будет влиять на комфорт.

Если у вас болит спина, наклоняться к фронтальной машине может быть неудобно. А если вы невысокого роста, доставать белье из глубокого барабана вертикальной модели также может быть сложно.

Большинство людей не знают, что как фронтальные, так и вертикальные модели бывают компактными или очень большими. Если вы живете один, маленькая машина будет удобной. Но если у вас большая семья и много стирки, стоит рассмотреть более вместительные модели.

"И фронтальные, и вертикальные машины имеют свои преимущества, поэтому выбор зависит от ваших потребностей", - говорит Лалонд.

Учтите свои приоритеты: пространство, вместительность, эффективность. А перед покупкой стоит протестировать машину в магазине.

"Откройте ее, положите руки в барабан, посмотрите, насколько вам удобно. Важно, чтобы вам нравилось, как она работает", - советует Ричардсон.

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