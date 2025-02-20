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Стиральная машинка прыгает: секретное решение, как избавиться от шума и вибраций

Даяна Швец
20 февраля 2025, 13:04
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Следуя этим советам, вы сможете значительно продлить срок ее службы.
Стиральная машинка прыгает: секретное решение, как избавиться от шума и вибраций
Как избежать вибраций стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем речь:

  • Почему стиральная машина прыгает и шумит
  • Как исправить шумную работу прибора

Если ваша стиральная машина создает чрезмерный шум и мешает не только вам, но и соседям, пришло время решить эту проблему. Нормальное гудение является привычным явлением, но если во время отжима машина буквально "прыгает" по полу, это значит, что нужно действовать. Проблема может быть вызвана несколькими факторами - от неправильной установки до износа деталей, сообщает Главред со ссылкой на Tesla.info.

Стиральная машина шумит и прыгает - как устранить вибрацию?

Стиральная машина - незаменимый бытовой прибор, но ее вибрации и удары во время работы могут свидетельствовать о проблемах.

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  • Проверьте поверхность Прежде всего, убедитесь, что стиральная машина стоит на ровном полу. Наклоны машины можно проверить, нажав на нее с разных сторон. Если она шатается, выровняйте ее с помощью регулируемых ножек.
  • Не перегружайте барабан. Если загрузить слишком много или слишком мало белья, барабан может терять баланс, что вызывает сильные вибрации. Всегда распределяйте белье равномерно и не кладите в машину только одну вещь.
  • Равномерное распределение белья. Большие вещи, которые хорошо впитывают воду, например одеяла или коврики, могут создавать дисбаланс. Если во время отжима машина начала сильно вибрировать, поставьте программу на паузу, равномерно распределите белье и запустите цикл снова.
  • Проверьте фильтр насоса. Засоренный фильтр может стать причиной шума и нестабильной работы машины. Чтобы его почистить, найдите фильтр в нижнем углу, откройте крышку, слейте воду, вытащите фильтр и удалите мусор.
  • Убедитесь, что амортизаторы в норме. Если машина продолжает прыгать даже после выравнивания и правильной загрузки, возможно, изношены амортизаторы. В таком случае понадобится помощь мастера для их замены.
Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
Как избавиться от запаха в стиральной машине - инфографика / Главред

К слову, ранее женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины.

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Что за ресурс - Tesla.info?

Tesla.info - это официальный веб-сайт бренда Tesla, специализирующегося на бытовой технике и электронике. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая телевизоры, бытовую технику, кондиционеры, мониторы, мобильные телефоны и устройства для красоты и ухода. Их цель - сделать современные технологии доступными для всех по разумным ценам.

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