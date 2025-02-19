От 12 до 20 лет: эксперты назвали ТОП-5 пород собак, которые живут дольше всех

Некоторые породы имеют более долгую продолжительность жизни, чем другие.

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Эксперты назвали самые долговечные породы собак / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Какие породы останутся с хозяевами надолго

Сколько лет живут таксы

К сожалению, собаки не живут так долго, как люди, и расставание с домашним другом может быть очень тяжелым. Южноафриканский ветеринар Амир Анвари, который регулярно делится полезными советами в TikTok, назвал пять пород, которые обычно живут от 12 до 20 лет, сообщает Главред со ссылкой на Express.

Какие породы собак живут дольше всех?

Миниатюрный шнауцер

По словам Амира, миниатюрные шнауцеры могут жить от 12 до 16 лет. Эти энергичные и активные собаки родом из Германии и хорошо чувствуют себя как в квартире, так и в большом доме. Они могут быть немного вспыльчивыми при встрече с другими собаками, но в целом являются игривыми и любознательными. При должном уходе они стареют медленно и долго сохраняют активность.

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Такса

Таксы обычно живут от 12 до 16 лет. Они имеют охотничьи корни, поэтому очень энергичны и голосисты. Это отважная и верная порода, которая хорошо ладит с детьми и даже котами при условии правильной социализации. Важно предоставлять таксам регулярные физические и умственные нагрузки. Они долгожители, хотя могут иметь проблемы со спиной.

Что нельзя давать собакам - инфографика / Главред

Джек-рассел-терьер

Эта порода может прожить от 13 до 18 лет. Джек-расселы энергичные, веселые и любят активные игры. Они прирожденные охотники и нуждаются в регулярных физических нагрузках. При должном уходе и внимании они остаются активными даже в преклонном возрасте, хотя могут иметь проблемы с суставами из-за своей подвижности.

Той-пудель

Средняя продолжительность жизни той-пуделей - от 14 до 18 лет. Они очень умны, легко поддаются обучению и хорошо адаптируются к любым условиям проживания. Это активные и социальные собаки, которые сильно привязываются к хозяину. Хотя той-пудели обычно имеют крепкое здоровье, они могут страдать от дисплазии суставов и проблем со зрением.

Чихуахуа

Эти маленькие собаки могут прожить от 15 до 20 лет, что делает их одной из самых долговечных пород. Чихуахуа очень привязаны к своим владельцам, энергичны и быстро обучаются. Несмотря на свой крошечный размер, они обладают сильным характером и могут быть активными и смелыми. Чтобы продлить жизнь любимца, важно следить за его здоровьем и регулярно посещать ветеринара.

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