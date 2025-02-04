Собака, которую бросили на цепи, сейчас выглядит неузнаваемо - фото изменений

Главное:
- Каким образом спасли собаку Шиву
- Как один год изменил жизнь собачки
Шива - собака, которая была голодной, брошенной и привязанной цепью, но все изменилось, когда добрый человек забрал ее в свой дом. История ее спасения покорила сердца тысяч людей в Интернете, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Историей настоящей трансформации поделилась пользовательница Лорен, которая также выложила фотографии, иллюстрирующие невероятные изменения в жизни Шивы.
Фото до и после демонстрируют невероятную разницу. На первой - больное и истощенное создание.
А на второй - здоровое и счастливое животное, излучающее радость и здоровье.
Одно из самых трогательных фото показывает Шиву, которая счастливо улыбается в машине, а другое - в окружении двух других собак, ставших ее новыми друзьями.
"Первый год жизни Шивы прошел в цепях и голоде, но теперь она здорова и любима! Она также лучший спутник для путешествий", - тепло подписала свою публикацию на Reddit Лорен.
Эта увлекательная история получила более 2500 лайков на Reddit и вызвала море положительных комментариев от пользователей:
- "Она невероятно красивая"!
- "Спасибо за ее новую жизнь, она теперь излучает счастье"!
- "Какие замечательные у нее глаза! И она действительно расцвела".
- "Отличная работа".
Первый год жизни Шивы был проведен в цепях и голоде, но теперь она здорова и любима! А еще она - лучший напарник в путешествиях.
byu/LaurenZNeinBeforeNAfterAdoption
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