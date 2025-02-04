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Собака, которую бросили на цепи, сейчас выглядит неузнаваемо - фото изменений

Даяна Швец
4 февраля 2025, 01:30
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История собаки, которая пережила настоящий ад, став символом надежды для многих.
Собака, которую бросили на цепи, сейчас выглядит неузнаваемо - фото изменений
Несчастная собачка превратилась в самую любимую домашнюю зверушку / Колаж: Главред, фото: reddit.

Главное:

  • Каким образом спасли собаку Шиву
  • Как один год изменил жизнь собачки

Шива - собака, которая была голодной, брошенной и привязанной цепью, но все изменилось, когда добрый человек забрал ее в свой дом. История ее спасения покорила сердца тысяч людей в Интернете, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

Историей настоящей трансформации поделилась пользовательница Лорен, которая также выложила фотографии, иллюстрирующие невероятные изменения в жизни Шивы.

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Фото до и после демонстрируют невероятную разницу. На первой - больное и истощенное создание.

Собака-Шива пережила страшные времена - фото
Собака-Шива пережила страшные времена - фото "до" / фото: reddit

А на второй - здоровое и счастливое животное, излучающее радость и здоровье.

Одно из самых трогательных фото показывает Шиву, которая счастливо улыбается в машине, а другое - в окружении двух других собак, ставших ее новыми друзьями.

Собака-Шива пережила страшные времена - фото
Собака-Шива пережила страшные времена - фото "после" / фото: reddit

"Первый год жизни Шивы прошел в цепях и голоде, но теперь она здорова и любима! Она также лучший спутник для путешествий", - тепло подписала свою публикацию на Reddit Лорен.

Эта увлекательная история получила более 2500 лайков на Reddit и вызвала море положительных комментариев от пользователей:

  • "Она невероятно красивая"!
  • "Спасибо за ее новую жизнь, она теперь излучает счастье"!
  • "Какие замечательные у нее глаза! И она действительно расцвела".
  • "Отличная работа".

К слову, также ранее эксперты выделили ТОП-3 самые ласковые собаки. Вот, какие породы для душевного тепла.

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