Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Рыба с человеческими зубами: бразильянка напугала сеть странным существом

Даяна Швец
16 января 2025, 19:45
64
Обнаружить жуткую особенность удалось лишь после того, как рыбу уже начали жарить.
Рыба с человеческими зубами: бразильянка напугала сеть странным существом
Бразильянка была напугана рыбой из-за ее "человеческой улыбки" / Коллаж: Главред, фото:
h
ttps://
www.instagram.com/paulamoreiraor/

О чем речь:

  • Женщина приобрела рыбу с зубами, похожими на человеческие
  • Бразильянка не смогла съесть рыбу из-за ее "человеческой улыбки"

Паула Морейра из Бразилии ошеломила пользователей сети видео на своей странице в Instagram, в котором показала рыбу с зубами, похожими на человеческие. Женщина готовила семейный ужин, когда вдруг заметила эту необычную особенность морского чудовища, сообщает Главред со ссылкой на Dailystar.

Женщина опубликовала видео, где показала, как рыба лежит на гриле, демонстрируя свои жуткие зубы.

видео дня

Обнаружить эту особенность удалось лишь после того, как рыбу купили на пляже за 49 долларов и уже начали жарить.

"Такие зубы? Как зубные протезы? Смотрите сюда", - воскликнула женщина. Восхищенная и шокированная, Паула добавила: "Они действительно похожи на человеческие зубы, без шуток!"

Несмотря на тщательное приготовление с использованием чеснока и соли, Паула так и не смогла попробовать рыбу, потому что ее вид слишком напоминал человека.

"Я не смогла съесть ее. Но моя семья ела и сказала, что она на вкус, как обычная рыба, и очень вкусная", - призналась она.

Морской биолог Жуан Гаспарани объяснил, что рыба принадлежит к семейству лещей. Ее зубы развились из-за эволюционных потребностей: они помогают разрывать пищу, такую как ракообразные.

"Эти сильные резцы нужны для того, чтобы поедать моллюсков, вытаскивать мидии из камней и дробить раковины. Они идеально приспособлены для такой диеты", - пояснил ученый.

Эти рыбы могут вырастать до 88 см в длину и весить до 16 кг.

Также недавно в сети поделились необычной историей, как пара зарабатывает $31 000 ежемесячно на секонд-хенде.

Больше интересных новостей:

The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ужин рыба продукты питания интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
100-летняя сделка с Британией и "сюрприз" для Путина: главные новости Украины (дайджест)

100-летняя сделка с Британией и "сюрприз" для Путина: главные новости Украины (дайджест)

22:00Украина
"Есть тайная часть": Зеленский раскрыл новые детали о соглашении с Британией

"Есть тайная часть": Зеленский раскрыл новые детали о соглашении с Британией

21:31Украина
Переоценивает себя: поражение Украины в войне будет провалом Трампа - Кулеба

Переоценивает себя: поражение Украины в войне будет провалом Трампа - Кулеба

20:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицы

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицы

Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд

Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд

Гороскоп на завтра 17 января: Овнам - удивительный день, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 января: Овнам - удивительный день, Тельцам - сюрприз

Последние новости

22:00

100-летняя сделка с Британией и "сюрприз" для Путина: главные новости Украины (дайджест)

22:00

"Сделали еще одну операцию": брат Макса Нелипы рассказал о состоянии воина

21:57

"Держится на честном слове": жена Мирошниченко загремела в больницу - причина

21:43

Спасет от неприятностей: почему нельзя оставлять крышку унитаза открытой

21:31

"Есть тайная часть": Зеленский раскрыл новые детали о соглашении с Британией

Трамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – ЯременкоТрамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – Яременко
21:19

На какие решительные шаги может пойти Трамп ради Украины: дипломат ответил

21:15

"Хуже потери территорий": в Раде объяснили последствия проигрыша Украины в войнеВидео

21:15

Разочарование автомобилистов: ТОП-12 самых неудачных автомобилей - антирейтинг

21:03

"В мире образовалась большая дыра": умер "отец Твин Пикса" Дэвид Линч

Реклама
20:56

Как избавиться от запаха собаки дома: простые советы для свежести и чистоты

20:47

Игнорировать не стоит: что означает значок "чайник" на панели приборов авто

20:46

Переоценивает себя: поражение Украины в войне будет провалом Трампа - Кулеба

20:34

Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы: что известно

20:22

Газеткой вплоть до 1968 года: почему в СССР не было туалетной бумаги

20:16

В поисках Starlink, на дереве: Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад

20:10

Почему Путин еще жив, а его окружение бедствует: Ягун раскрыл реальную ситуацию в РФЭксклюзив

20:05

Кто настоящий вор: только люди с высоким IQ разгадают загадку за 5 секунд

19:58

Чем для Украины обернется потеря Торецка: появился тревожный прогноз

19:54

Будет сочным и нежным: когда солить мясо во время варки - главный секрет

19:50

Церемонию Оскар 2025 могут отменить впервые за историю: что случилось

Реклама
19:47

Доллар и евро будет "штормить": банкир спрогнозировал курс валют до 26 января

19:45

Рыба с человеческими зубами: бразильянка напугала сеть странным существом

19:15

Смеситель, как настоящая редкость: почему у британцев аж два крана в ванной

19:14

"В ближайшие дни": где могут состояться переговоры Зеленского и Фицо - СМИ

19:10

Добрым словом и пистолетом: как начинает работать Трампмнение

18:51

Сколько еще планирует воевать Россия: в ЦПД поделились прогнозом

18:48

Россия не может противостоять ударам ВСУ по нефтебазам РФ - Defense Express

18:47

Уже на 10% дороже: в Украине резко выросли цены на популярный овощ

18:39

Для Украины - программа минимум: нардеп сказал, какого результата войны хотят СШАВидео

18:31

$31 000 ежемесячно на секонд-хенде: как пара превратила старую одежду в бизнес

18:27

Размещение западных войск в Украине: у Зеленского раскрыли детали

18:20

"Что же все так быстро!": Снежана Бабкина показала свою 14-летнюю дочь-копию

18:05

Бойцы Азова взяли в плен эскимоса на Торецком направлении: что известно

18:00

Собаки, которые не "уживаются" дома: ветеринар назвал ТОП-4 популярные породы

17:53

Ермак рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал сроки

17:47

Риторика Трампа кардинально изменится: чего ждать после инаугурации - ЯгунВидео

17:41

"Это конкретные вещи": Зеленский сказал, что нужно Украине для переговоров с РФ

17:25

Принуждение к миру: команда Трампа готовит жесткие санкции против РФ - Bloomberg

16:54

Инаугурация Трампа 2025: точная дата, где смотреть и как пройдет главное событие

16:50

Четыре страны НАТО против приема Украины в Альянс: громкое заявление Зеленского

Реклама
16:45

Поражение самолетов РФ реактивными дронами: у Украины может быть новый козырь

16:43

Для Путина Покровск имеет значение стратегического уровня: генерал назвал важную деталь

16:42

Что может развалить Россию: генерал-майор СБУ назвал рецепт распада РФВидео

16:27

"Мы передадим привет": Зеленский пообещал ответ РФ за атаку по Киеву

16:26

Не все знают: сколько можно держать мокрую одежду в стиралке – точное время

16:21

Как нагреть комнату без обогревателя: 5 простых способов

16:11

Большой вклад: сколько средств потратила Украина на войну в 2024-м - Зеленский

15:57

Прилет по базе россиян: партизаны раскрыли детали мощного удара на югеВидео

15:52

РФ не удается достичь целей на фронте: Сырский заявил о тяжелой ситуации

15:30

Повторение событий 2020 года в Беларуси: известно, возможно ли падение ЛукашенкоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять