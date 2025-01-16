Рыба с человеческими зубами: бразильянка напугала сеть странным существом

Обнаружить жуткую особенность удалось лишь после того, как рыбу уже начали жарить.

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Бразильянка была напугана рыбой из-за ее "человеческой улыбки" / Коллаж: Главред, фото: h ttps:// www.instagram.com/paulamoreiraor/

О чем речь:

Женщина приобрела рыбу с зубами, похожими на человеческие

Бразильянка не смогла съесть рыбу из-за ее "человеческой улыбки"

Паула Морейра из Бразилии ошеломила пользователей сети видео на своей странице в Instagram, в котором показала рыбу с зубами, похожими на человеческие. Женщина готовила семейный ужин, когда вдруг заметила эту необычную особенность морского чудовища, сообщает Главред со ссылкой на Dailystar.

Женщина опубликовала видео, где показала, как рыба лежит на гриле, демонстрируя свои жуткие зубы.

видео дня

Обнаружить эту особенность удалось лишь после того, как рыбу купили на пляже за 49 долларов и уже начали жарить.

"Такие зубы? Как зубные протезы? Смотрите сюда", - воскликнула женщина. Восхищенная и шокированная, Паула добавила: "Они действительно похожи на человеческие зубы, без шуток!"

Несмотря на тщательное приготовление с использованием чеснока и соли, Паула так и не смогла попробовать рыбу, потому что ее вид слишком напоминал человека.

"Я не смогла съесть ее. Но моя семья ела и сказала, что она на вкус, как обычная рыба, и очень вкусная", - призналась она.

Морской биолог Жуан Гаспарани объяснил, что рыба принадлежит к семейству лещей. Ее зубы развились из-за эволюционных потребностей: они помогают разрывать пищу, такую как ракообразные.

"Эти сильные резцы нужны для того, чтобы поедать моллюсков, вытаскивать мидии из камней и дробить раковины. Они идеально приспособлены для такой диеты", - пояснил ученый.

Эти рыбы могут вырастать до 88 см в длину и весить до 16 кг.

Также недавно в сети поделились необычной историей, как пара зарабатывает $31 000 ежемесячно на секонд-хенде.

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The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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