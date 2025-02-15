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Умеет ли кот смеяться: ТОП-5 признаков, что животное в хорошем настроении

Даяна Швец
15 февраля 2025, 02:20
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Некоторые хозяева убеждены, что их пушистый любимец обладает отличным чувством юмора.
кот
Что означает поведение котов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Может ли быть чувство юмора у котов
  • Как понять, что ваш кот счастлив

Многие владельцы домашних животных считают, что их коты способны испытывать сложные социальные эмоции, подобные человеческим. Ветеринар Ребекка Макмиллан на страницах Pets Radar объяснила, действительно ли коты способны на такие вещи.

По ее словам, научных доказательств того, что котам свойственно чувство юмора, пока нет. Однако без сомнения, эти животные могут чувствовать радость и определенным образом ее выражать.

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"Когда люди смеются, они делают это громко и четко, что отличает нас от большинства животных. Однако считается, что некоторые виды [животных] издают звуки во время игры, похожие на смех. Это указывает на то, что они переживают позитивный опыт, но они часто намного тише и менее выразительны, чем человеческий смех", - отмечает Макмиллан.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз на день кормить кота / Инфографика: Главред

Как понять, что кот счастлив?

Некоторые животные, например приматы, могут издавать звуки, похожие на хихиканье, или делать выразительные движения губами. С котами все сложнее, ведь они не имеют подобной мимики. Однако определить их эмоциональное состояние все же возможно.

"Если вы заметили, что их рот закрыт и немного приподнят, а мышцы морды расслаблены, это, как правило, хороший знак. Это обычно сопровождается прищуренными, медленно моргающими глазами. Хотя это не классическая улыбка, которую мы знаем, такое выражение может означать, что ваша кошка чувствует себя счастливой и довольной", - объясняет ветеринар.

Типичные признаки довольной кошки:

  • Медленное прищуривание глаз.
  • Трение головой и телом о хозяина или мебель.
  • Движения лапами, напоминающие замешивание теста.
  • Мурлыканье.
  • Мяуканье, когда кот явно обращается к владельцу.

Итак, хотя коты могут не смеяться, как люди, они точно имеют свои способы выражать радость и удовольствие.

Также недавно объяснялось, что значит, если у любимца плохо пахнет изо рта.

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Что за ресурс - Pets Radar?

PetsRadar - это онлайн-издание, посвященное уходу за домашними животными, которое предоставляет экспертные советы, обзоры продуктов и актуальные новости для владельцев животных. Акцент делается на положительном подкреплении и понимании поведения питомцев. Издание основано компанией Future PLC, которая также издает другие популярные ресурсы, такие как TechRadar, Tom's Guide и LiveScience.

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