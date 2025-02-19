Секонд-хенд с сюрпризом: студентка купила случайный мешок и разбогатела

Главное:
- Студентка случайно наткнулась на ценную вещь в секонд-хенде
- Редкие часы нашлись в случайном мешочке
Студентка Мичиганского университета Оливия Гилчер, приобретя на секонд-хенде мешочек с безделушками, неожиданно наткнулась на настоящее сокровище - дизайнерские часы 1980-х годов, которые стоят сотни долларов. О своей находке она рассказала в TikTok @livz_fitz, пишет Главред.
Среди разного хлама оказались часы Gucci 11/12 - культовая модель 1980-х годов, за которой когда-то выстраивались длинные очереди в магазинах.
"Когда я достала часы, мое сердце остановилось, а руки затряслись", - делится впечатлениями Гилчер.
Благодаря своему опыту работы в сфере роскошных часов, она смогла сразу проверить их подлинность. Оливия тщательно осмотрела выгравированный логотип, номер SKU и механизм под крышкой - все указывало на оригинальное изделие.
"Я мечтала о них много лет, но для студентки небольшой дополнительный доход всегда соблазнителен. Когда примеряла часы, они оказались тесноваты, и я поняла, что это не мое", - рассказала Оливия.
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В конце концов, она решила выставить находку на продажу за 650 долларов, надеясь, что однажды сможет приобрести такие же часы, которые идеально ей подойдут.
К слову, недавно также рассказывалась история, как женщина купила вещь, оказавшуюся антиквариатом.
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TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.
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