Уникальный случай для Украины: в Чернобыльской зоне зафиксировано странное явление

Главред:
- В Чернобыльской зоне живет стадо диких коров
- Коровы не боятся хищников и даже образуют защитные формации
В Чернобыльском заповеднике появились дикие коровы, которые смогли адаптироваться к суровым условиям дикой природы. Ученые в комментарии zhenskiy.kyiv.ua. отмечают, что их поведение похоже на поведение диких туров, и их социальная структура помогает эффективно защищать молодняк.
Согласно словам Сергея Жилы, старшего научного сотрудника заповедника, процесс "одичания" коров в Чернобыльской зоне начался в 2019 году. Животные начали избегать людей и транспорта, а теперь уже некоторые из них привыкли к присутствию военных и даже подходят к ним за едой.
Это уникальный случай для Украины: хотя генетически эти коровы не отличаются от домашних, их поведение кардинально изменилось. Они сформировали сложную социальную структуру, которая помогает им выживать в дикой природе.
В начале года стадо насчитывало 20 животных: 10 коров, 8 быков и 2 телят. Руководителем стада является альфа-самец, который контролирует размножение и поддерживает порядок среди быков. Соревнование между самцами за лидерство иногда приводит к дракам, но это только укрепляет стадо.
Главной угрозой для коров являются хищники, такие как волки, рыси и медведи. Однако животные выработали эффективные методы защиты: они образуют плотные формации, в которых молодняк находится в центре, а взрослые коровы охраняют его извне.
Несмотря на суровые зимние условия, коровы адаптировались к местным условиям. Сначала их подкармливали, но впоследствии отказались от этого и ввели естественный выпас. Зимой животные питаются остатками травы, ветками, пыреем и используют заброшенные здания для укрытия.
К слову, ранее Главред также сообщал, что в Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию.
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